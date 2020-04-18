أبرزها تقسيمهم لمجموعات.. إجراءات جديدة لحماية الفرق الطبية من كورونا

قررت هيئة الرعاية الصحية ضمن هيئات منظومة التأمين الصحي الجديد برئاسة الدكتور أحمد السبكي، تنفيذ مجموعة من الإجراءات لحماية الفريق الطبي والمواطنين من عدوى فيروس كورونا من خلال تقسيم العمل بين جميع العاملين بالمستشفيات بالتناوب، وفقا لمجموعة من القواعد التي تسير مع إجراءات الدولة المصرية.





ثلاث مجموعات

تتضمن القواعد طبقا للكتاب الدوري، الذي أصدرته الهيئة إلى تقسيم العاملين إلى ثلاث مجموعات، تشمل المرحلة الأولي: مجموعتين عمل (أ) و(ب) على نظام تقسيم الشهر إلى فترتين عمل، تكون مدة كل منها 15 يومًا.





تشمل المرحلة الثانية 3 مجموعات (أ) و(ب) و(ج) على نظام تقسيم الشهر إلى 3 فترات، وتكون مدة كل منها 10 أيام عمل، بينما المرحلة الثالثة تقسم في جداول توضح فيها اسم كل مجموعة وأفرادها وتخصصاتهم، وعلى أن ترفع الجداول للمدير التنفيذي للهيئة لاعتمادها.





التناوب في الحضور

يتضمن الكتاب الدوري، تنظيم التناوب في الحضور للمجموعات المختلفة، ويكون على أساس قيام احدى المجموعات بالحضور على رأس العمل، والأخرى في العزل الذاتي، تقوم المجموعة (أ) بالعمل للمدة الأولى من الشهر وهي 10 أيام أو 15 يومًا على حسب التقسيم على أن يكون العمل مستمر بدون انقطاع، وعلى مدار الساعة بعد التأكد من عدم وجود أعراض أو إيجابية العينات لإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يوفر حماية الفريق الطبي من العدوى ويضمن للمنشأة الصحية الأمان في تقديم الخدمة للمنتفعين.





العزل المنزلي

بعد انتهاء مدة عمل المجموعة(أ) طبقا للقواعد المنظمة، تتأكد المستشفى من عدم إصابة أي منهم بالعدوى عقب خروجهم من المستشفيات والوحدات العاملين بها إلى العزل الذاتي في منازلهم





تخضع المجموعة (ب) أو المجموعتين (ب)و (ج) خلال مدة عمل المجموعة (أ) بقواعد العزل الذاتي والحجر الصحي في أماكن تواجدها، وعدم المخالطة لأي بشر أو أي تجمعات أو التواجد في الأماكن العامة أو خاصة للعمل أو لغيره قد تؤدى إلى اصابتهم بفيروس كورونا.





يصبح حضور مجموعة (ب) للعمل عقب انتهاء مدة 10 أيام أو 15 يومًا للمجموعة الأولى بحسب التقسيم للوحدة، ولا يجوز تسليم العمل من المجموعة حتى التأكد من خلوهم من أي إصابة بالعدوى.





وفي حالة ثبوت إصابة أي أحد أفراد المجموعة بالعدوى بمخالفة لقواعد العزل الذاتي، ويمنح اجازة اجبارية لمدة أسبوعين مدفوعة الأجر مع تقييم حالته الصحية وعلاجه طبقا لمعايير للجودة، وعلى يواجه المسألة قانونية في حال ثبوت خرق للقواعد التي تضمن سلامته وسلامة المجتمع من الوباء.





حماية الفرق الطبية

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة تستهدف حماية الفريق الطبي وأسرهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا والمحافظة على المجتمع بشكل عام من انتشار الوباء





أضاف السبكي، أن عدم الالتزام من جانب بعض العاملين في مستشفيات، وليست منها المنشآت الصحية للتامين الصحي تسبب في غلق عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة بسبب تفشى فيروس كورونا بين العاملين، وهو ما دفع الهيئة لاتخاذ إجراءات تحفظ صحة وحياة العاملين.





أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن إجراءات الهيئة تشمل تقسيم العمل على مجموعتين كل مجموعة تعمل لمدة 15 يومًا داخل المنشأة في حدود ساعات العمل، على يكون هناك فحص الطاقم الطبي بالكامل قبل الاستمرار في العمل في بداية 15 يومًا فترة عملهم بالمنشأة للتأكد من خلوهم من أي أعراض لفيروس كورونا.





عدم العمل

أضاف السبكي: نقوم بالإجراءات التي توفر عدم خروج الفريق الطبي من المستشفى إلا بعد التأكد من سلامته وعدم إصابته بعد انتهاء فترة عمله بالمستشفى، مضيفا أنه عند التأكد من سلبية نتائج الفحص، ويعود الشخص للمنزل للبقاء باقي الشهر 15 يومًا مع الالتزام بإجراءات العزل المنزلي التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.





أوضح السبكي، أنه يجب خلال الأسبوعين لالتزام العاملين بعدم العمل في منشآت صحية أخرى خاصة أو عامة أو حتى العيادات الخاصة منعا لنشر أي عدوى ونقلها للمنشأة او المرضى المترددين على المستشفيات والوحدات.





بعد الانتهاء من الأسبوعين، يحصل مقدم للخدمة على يوم الراحة للفحص للتأكد من سلبية إصابته بكورونا قبل العودة للعمل، يمنح الطبيب 14 يوم اجازة مدفوعة الأجر وفى حالة إيجابية الإصابة لخضوعه لإجراءات العلاج، وبعد شفاؤه، يدخل في تحقيق بالاستناد على تقارير الطب الوقائي بعد تقصى للتعرف على الحادثة هل كانت مخالفة.



