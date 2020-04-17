كورونا.. كيف غير الفيروس العديد من العادات الحياتية؟





غيَّرت جائحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، العديد من العادات الحياتية لعدد كبير من الأشخاص ودفعتهم إلى الاعتماد على النفس خلال فترة حظر التجول، فبعد أن كانت معظم الأسر تعتمد على النساء في تجهيز الوجبات اليومية لأفراد العائلة على مدى السنوات الماضية، أصبح الطهو المنزلي إحدى هوايات الرجال لملئ أوقات فراغهم.





وبعد أن كان أخذ موعد لدى صالون الحلاقة الرجالية يشكل عبئاً، أصبح استخدام مكائن الحلاقة أحد الأمور التي يتهافت عليها الرجال لتحسين مظهرهم.





ويشكل الحجر المنزلي أهميةً كبرى في حماية المجتمع والفرد من تفشي فيروس كورونا، وترسيخاً لثقافة "كلنا مسؤول" التي أطلقتها وزارة الصحة وعملت على ترسيخها العديد من الجهات، وذلك من خلال التباعد وتجنب التجمعات والبقاء في المنزل أكبر وقت ممكن.



