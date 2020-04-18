قبل رمضان.. بشرى سارة من "الرزاعة" بشأن السلع

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الوزارة حريصة على المحافظة على الصحة العامة، وتقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير المنتجات الأساسية بكميات وفيرة وضخمة.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي"، أن وزير الزراعة وجه بضرورة وضع مخزونًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة حتى يكون هناك إتاحة للسلع بشكل كبير أمام المواطنين، لافتة إلى أنهم لديهم 403 منافذ يغطون كافة أنحاء الجمهورية، وتم تزويدها بكافة السلع الأساسية.

وأكد معاون وزير الزراعة، أن ذلك كله يساعد على عدم التكدس والتزاحم، موضحًا أن وزارة الزراعة حريصة على تطهير كافة المنافذ والمنشآت، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة قامت بتطهير أكثر من 5 آلاف منشأة، ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن تخفيضات وزارة الزراعة تبدأ من 25%، وتصل إلى 40%، على السلع وياميش رمضان وغيره.



