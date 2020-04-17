نجم برازيلي يُعطل انتقال نيمار لـ برشلونة في الصيف

تحدثت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الجمعة عن تطور جديد بشأن انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





انتقال نيمار لـ برشلونة الإسباني في الصيف



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدراة فريق باريس سان جيرمان الفرنسية تريد استغلال العلاقة الجيدة بين البرازيلي تياجو سيلفا مدافع الفريق، ومواطنه نيمار، لإقناع الأخير بالبقاء في حديقة الأمراء خلال الموسم الجديد.





وأشارت الصحفية الإسبانية إلى أن إدارة باريس تنوي التجديد لمدة عام جديظ للنجم البرازيلي تيجو سيلفا بهدف إقناع مواطنه نيمار دا سيلفا بالبقاء رفقة سان جيرمان.





يذكر أن سيلفا زامل نيمار لعدة سنوات في منتخب البرازيل، قبل أن يلعبا معًا في سان جيرمان منذ 2017.