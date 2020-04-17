Advertisements
معلول: لم أجد صعوبة في التأقلم على الأجواء داخل الأهلي وبوجلبان ساعدني كثيرا
الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:39 م
علي نبوي
قال التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي إن زميله أنيس بوجلبان شجعه على الانتقال للناي الأحمر ومنحه الكثير من النصائح.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أنيس بوجلبان شجعني في الانتقال للنادي الأهلي، وقدم لي النصائح الكثيرة بجانب حديثه الكثير عن قيمة النادي الأحمر ومبادئه".
وتابع :"عندما جئت إلى النادي الأهلي وجدت كل ما أبلغني به أنيس بوجلبان والحمد لله وجدا ترحاب داخل النادي منذ أول يوم لي".
وواصل :"سعيد باختيار النادي الأهلي، الذي يملك التاريخ الكبير وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجماهير".
وأشار :"أنيس بوجلبان قالي لي بأن النادي الأهلي يعيش على الانتصارات ولديه المبادئ وبعض الأمور التي لا بد أن أعرفها وبالفعل وجدتها كما قالها لي".
وأتم :"لم أجد أي مشكلة في التأقلم منذ اليوم الأول لي في النادي الأهلي، وأحمد الله على اختياري".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أنيس بوجلبان شجعني في الانتقال للنادي الأهلي، وقدم لي النصائح الكثيرة بجانب حديثه الكثير عن قيمة النادي الأحمر ومبادئه".
وتابع :"عندما جئت إلى النادي الأهلي وجدت كل ما أبلغني به أنيس بوجلبان والحمد لله وجدا ترحاب داخل النادي منذ أول يوم لي".
وواصل :"سعيد باختيار النادي الأهلي، الذي يملك التاريخ الكبير وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجماهير".
وأشار :"أنيس بوجلبان قالي لي بأن النادي الأهلي يعيش على الانتصارات ولديه المبادئ وبعض الأمور التي لا بد أن أعرفها وبالفعل وجدتها كما قالها لي".
وأتم :"لم أجد أي مشكلة في التأقلم منذ اليوم الأول لي في النادي الأهلي، وأحمد الله على اختياري".