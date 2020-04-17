Advertisements

معلول: لم أجد صعوبة في التأقلم على الأجواء داخل الأهلي وبوجلبان ساعدني كثيرا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:39 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قال التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي إن زميله أنيس بوجلبان شجعه على الانتقال للناي الأحمر ومنحه الكثير من النصائح.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أنيس بوجلبان شجعني في الانتقال للنادي الأهلي، وقدم لي النصائح الكثيرة بجانب حديثه الكثير عن قيمة النادي الأحمر ومبادئه".

وتابع :"عندما جئت إلى النادي الأهلي وجدت كل ما أبلغني به أنيس بوجلبان والحمد لله وجدا ترحاب داخل النادي منذ أول يوم لي".

وواصل :"سعيد باختيار النادي الأهلي، الذي يملك التاريخ الكبير وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجماهير".

وأشار :"أنيس بوجلبان قالي لي بأن النادي الأهلي يعيش على الانتصارات ولديه المبادئ وبعض الأمور التي لا بد أن أعرفها وبالفعل وجدتها كما قالها لي".

وأتم :"لم أجد أي مشكلة في التأقلم منذ اليوم الأول لي في النادي الأهلي، وأحمد الله على اختياري".

أخبار تهمك

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة للأهلي بشأن ضم كينو

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من محافظ القليوبية بشأن القناطر الخيرية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية لا تصدق بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

هل يمكن أن تنقل خفافيش القليوبية الكورونا؟ طبيب يجيب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 7 ساعات

خاص| مأذون المشاهير يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس عقد قران أبو هشيمة وياسمين صبري

منذ حوالي 4 ساعات

"الخدمات البيطرية" تحذر من قتل الخفافيش (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ حوالي 16 ساعة

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 م

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

06:21 م

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

07:58 م

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

09:40 ص

صفقة تبادلية لا تصدق بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

10:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"