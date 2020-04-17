معلول: لم أجد صعوبة في التأقلم على الأجواء داخل الأهلي وبوجلبان ساعدني كثيرا

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قال التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي إن زميله أنيس بوجلبان شجعه على الانتقال للناي الأحمر ومنحه الكثير من النصائح.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أنيس بوجلبان شجعني في الانتقال للنادي الأهلي، وقدم لي النصائح الكثيرة بجانب حديثه الكثير عن قيمة النادي الأحمر ومبادئه".



وتابع :"عندما جئت إلى النادي الأهلي وجدت كل ما أبلغني به أنيس بوجلبان والحمد لله وجدا ترحاب داخل النادي منذ أول يوم لي".



وواصل :"سعيد باختيار النادي الأهلي، الذي يملك التاريخ الكبير وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجماهير".



وأشار :"أنيس بوجلبان قالي لي بأن النادي الأهلي يعيش على الانتصارات ولديه المبادئ وبعض الأمور التي لا بد أن أعرفها وبالفعل وجدتها كما قالها لي".



وأتم :"لم أجد أي مشكلة في التأقلم منذ اليوم الأول لي في النادي الأهلي، وأحمد الله على اختياري".