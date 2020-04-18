"الأوقاف" تؤكد: لا صحة لإعادة فتح المساجد في رمضان (فيديو)

قال الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الصيام يجب على المستطيع والقادر كما أمر بذلك المولى عزوجل.





وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، أنه لا صوم على المريض أو صاحب الأعذار.





وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أنه لا صحة لإعادة فتح المساجد في شهر رمضان الكريم، كما قال البعض، مشددة على أن فتحها مرتبط بانتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.



