أسعار الأسماك تستقر قبل إنطلاق أعياد شم النسيم

حققت أسعار الأسماك استقرار في سوق العبور، قبل أعياد شم النسيم التى ترتفع فيها مشتريات المصريون من الأسماك.









ووفق لتجار في سوق العبور فقد استقر سعر كيلو سمك البلطى ليتراوح بين 26 – 28 جنيهاً، وسعر كيلو البلطى "2" بين 21-25 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 63-73 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 63 -73 جنيها ، والبياض الأملس "خليجى " بين 25 – 35 جنيهاً، وتراوح سعر سمك القراميط والشيلان بين 10 – 20 جنيهاً، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-200 جنيهاً، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-68 جنيهاَ، والمكرونة الخليجى بين 35– 43 جنيهاً، والمكرونة المجمدة بين 25 – 35 جنيهاً، وموسى بين 63-73 جنيهاً للكيلو، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 160 جنيهاً.

واستقر سعر سمك القرش بين 25 – 35 جنيهاً، وسمك الحدادى 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 150 جنيهاً، وسمك المرجان بين 30 – 40 جنيهاً، والمرجان المجمد 25 – 35 جنيهاً، وتراوح سعر البربون المجمد بين 30 - 40 جنيها للكيلو، وسجل سعر الدنيس 100 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-470 جنيها، كما استقر سعر البورى بين 54- 60 جنيها للكيلو، والمازليا بين 25 – 35 جنيهاً، وسمك الشعور 25 – 35 جنيهاً، والوقار 65 – 85 جنيهاً، وسمك القاروص 65 – 85 جنيهاً.