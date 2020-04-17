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تونس تسجل 42 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 864 حالة مؤكدة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه بتاريخ 16 أفريل 2020، تم إجراء 710 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 179 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 273 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 48 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 54 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 38 تحليلا، المخبر المتنقل لوزارة الدفاع: 118 تحليلا).

ولقد تم تسجيل 71 تحليلا إيجابيا، 29 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و42 حالة إصابة جديدة، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 864 حالة مؤكدة من بين 14640 تحليلا جمليا.

وتتوزع الحالات المؤكدة، على الولايات كالآتي:

تونس 193
أريانة 89
بن عروس 87
منوبة 37
نابل 12
زغوان 3
بنزرت 18
باجة 3
جندوبة 1
الكاف 5
سليانة 1
سوسة 71
المنستير 36
المهدية 13
صفاقس 31
القيروان 6
القصرين 5
سيدي بوزيد 5
قابس 20
مدنين 84
تطاوين 32
قفصة 32
توزر 4
قبلي 76

عدد الوفيات 37: تونس (5)، أريانة (5)، بن عروس (3)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين (1).

من جانب آخر، تعلم الوزارة أنه منذ تاريخ 22 مارس 2020، تم إجلاء 2905 شخصا، من بينهم 1595 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، كما سجّلت من بينهم 32 حالة إصابة وافدة وقع التكفل بها في مراكز الإيواء التي تم وضعها للغرض.

وقد تم إخضاع حوالي 3500 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة المسجلة إلى هذا التاريخ للحجر الصحي الذاتي.

هذا، وتؤكد وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية، تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض، إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.

وتدعو وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل، باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد، وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

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