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معلول: سيد معوض مثلي الأعلي.. وهذه تفاصيل مفاوضات الانتقال للأهلي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:47 م
معو ض
معو ض
علي نبوي
كشف التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، عن بداية التفاوض معه للانضمام إلى النادي الأحمر".

وقال في تصريحات تلفزيونية :"كابتن سيد عبد الحفيظ هو أول من طلب التعاقد معي وأكد لي بأن النادي في حاجة إلى خدماته".

وزاد :"كابتن سيد معوض هو الأخر تحدث معي عن إمكانية الانتقال للنادي الأهلي في مباراة ودية للنادي الأحمر مع الصفاقسي التونسي وأكد لي

وأشار :"كنت أرى بأن سيد معوض أفضل ظهير أيسر في إفريقيا وهو مثلي الأعلى".

وتابع :"اكدت له خلال هذه الجلسة بأنه مثلي الأعلى وأبلغني بأنه يرغب في تواجده بالنادي الأحمر".

وواصل :"لدي لطموح من أجل الوصول إلى ما فعله النجوم الكبار في نفس مركز والوصول لمكانة كبيرة في قلوب جماهير النادي الأحمر".

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