معلول: سيد معوض مثلي الأعلي.. وهذه تفاصيل مفاوضات الانتقال للأهلي

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كشف التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، عن بداية التفاوض معه للانضمام إلى النادي الأحمر".



وقال في تصريحات تلفزيونية :"كابتن سيد عبد الحفيظ هو أول من طلب التعاقد معي وأكد لي بأن النادي في حاجة إلى خدماته".



وزاد :"كابتن سيد معوض هو الأخر تحدث معي عن إمكانية الانتقال للنادي الأهلي في مباراة ودية للنادي الأحمر مع الصفاقسي التونسي وأكد لي



وأشار :"كنت أرى بأن سيد معوض أفضل ظهير أيسر في إفريقيا وهو مثلي الأعلى".



وتابع :"اكدت له خلال هذه الجلسة بأنه مثلي الأعلى وأبلغني بأنه يرغب في تواجده بالنادي الأحمر".



وواصل :"لدي لطموح من أجل الوصول إلى ما فعله النجوم الكبار في نفس مركز والوصول لمكانة كبيرة في قلوب جماهير النادي الأحمر".

