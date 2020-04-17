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معلول: سيد معوض مثلي الأعلي.. وهذه تفاصيل مفاوضات الانتقال للأهلي
الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:47 م
علي نبوي
كشف التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، عن بداية التفاوض معه للانضمام إلى النادي الأحمر".
وقال في تصريحات تلفزيونية :"كابتن سيد عبد الحفيظ هو أول من طلب التعاقد معي وأكد لي بأن النادي في حاجة إلى خدماته".
وزاد :"كابتن سيد معوض هو الأخر تحدث معي عن إمكانية الانتقال للنادي الأهلي في مباراة ودية للنادي الأحمر مع الصفاقسي التونسي وأكد لي
وأشار :"كنت أرى بأن سيد معوض أفضل ظهير أيسر في إفريقيا وهو مثلي الأعلى".
وتابع :"اكدت له خلال هذه الجلسة بأنه مثلي الأعلى وأبلغني بأنه يرغب في تواجده بالنادي الأحمر".
وواصل :"لدي لطموح من أجل الوصول إلى ما فعله النجوم الكبار في نفس مركز والوصول لمكانة كبيرة في قلوب جماهير النادي الأحمر".
وقال في تصريحات تلفزيونية :"كابتن سيد عبد الحفيظ هو أول من طلب التعاقد معي وأكد لي بأن النادي في حاجة إلى خدماته".
وزاد :"كابتن سيد معوض هو الأخر تحدث معي عن إمكانية الانتقال للنادي الأهلي في مباراة ودية للنادي الأحمر مع الصفاقسي التونسي وأكد لي
وأشار :"كنت أرى بأن سيد معوض أفضل ظهير أيسر في إفريقيا وهو مثلي الأعلى".
وتابع :"اكدت له خلال هذه الجلسة بأنه مثلي الأعلى وأبلغني بأنه يرغب في تواجده بالنادي الأحمر".
وواصل :"لدي لطموح من أجل الوصول إلى ما فعله النجوم الكبار في نفس مركز والوصول لمكانة كبيرة في قلوب جماهير النادي الأحمر".