في 4 أيام.. الأمن بالمنستير يضبط 49 شخصا خرقوا حظر الجولان

أسفرت الحملات الأمنية لكلّ من الوحدات الأمنية والحرس الوطني بولاية المنستير، لمراقبة مدى احترام الحظر الصحي الشامل وحظر الجولان، عن إيقاف 49 شخصا خرقوا حظر الجولان، خلال الفترة من 12 إلى 16 أفريل 2020.

وبحسب ما أفادت به(وات) نقلا عن مصدر مسؤول، فإن الوحدات الأمنية قد حرّرت 109 محاضر تتعلق بخرق حظر الجولان، مع إبقاء الأشخاص المعنيين بحالة سراح.



