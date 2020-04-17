Advertisements

في 4 أيام.. الأمن بالمنستير يضبط 49 شخصا خرقوا حظر الجولان

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أسفرت الحملات الأمنية لكلّ من الوحدات الأمنية والحرس الوطني بولاية المنستير، لمراقبة مدى احترام الحظر الصحي الشامل وحظر الجولان، عن إيقاف 49 شخصا خرقوا حظر الجولان، خلال الفترة من 12 إلى 16 أفريل 2020.

وبحسب ما أفادت به(وات) نقلا عن مصدر مسؤول، فإن الوحدات الأمنية قد حرّرت 109 محاضر تتعلق بخرق حظر الجولان، مع إبقاء الأشخاص المعنيين بحالة سراح.

كما سجلت هذه الوحدات خلال الفترة ذاتها، سحب 356 رخصة سياقة و253 بطاقة رمادية وحجز 115 سيارة و76 دراجات نارية، لاستعمالها دون الضرورة، في مخالفة للحجر الصحي الشامل.

أخبار تهمك

الأهلي يزف بشرى سارة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 7 ساعات

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

"الخدمات البيطرية" تحذر من قتل الخفافيش (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجأة للأهلي بشأن ضم كينو

منذ حوالي 5 ساعات

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية لا تصدق بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

خاص| مأذون المشاهير يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس عقد قران أبو هشيمة وياسمين صبري

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ حوالي 12 ساعة

هل يمكن أن تنقل خفافيش القليوبية الكورونا؟ طبيب يجيب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ أقل من ساعتين

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من محافظ القليوبية بشأن القناطر الخيرية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 م

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

06:21 م

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

07:58 م

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

09:40 ص

صفقة تبادلية لا تصدق بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

10:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"