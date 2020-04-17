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في 4 أيام.. الأمن بالمنستير يضبط 49 شخصا خرقوا حظر الجولان
الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:44 م
مروى الجلاصي
أسفرت الحملات الأمنية لكلّ من الوحدات الأمنية والحرس الوطني بولاية المنستير، لمراقبة مدى احترام الحظر الصحي الشامل وحظر الجولان، عن إيقاف 49 شخصا خرقوا حظر الجولان، خلال الفترة من 12 إلى 16 أفريل 2020.
وبحسب ما أفادت به(وات) نقلا عن مصدر مسؤول، فإن الوحدات الأمنية قد حرّرت 109 محاضر تتعلق بخرق حظر الجولان، مع إبقاء الأشخاص المعنيين بحالة سراح.
كما سجلت هذه الوحدات خلال الفترة ذاتها، سحب 356 رخصة سياقة و253 بطاقة رمادية وحجز 115 سيارة و76 دراجات نارية، لاستعمالها دون الضرورة، في مخالفة للحجر الصحي الشامل.