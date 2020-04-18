السفير المصري في كندا: لم يطبقوا الحظر الكامل

قال السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، إن كندا لم تطبق حظرا بشكل كامل ولكنها اتخذت إجراءات احترازية صارمة لمواجهة فيروس كورونا منذ 3 أسابيع ماضية، مشيرا إلى أن المواطن هناك لديه درجة عالية من الوعي.





وأضاف أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الدولة شركات السيارات وكل الصناعة الثقيلة تعدل نمط إنتاجها لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي في هذه الجائحة، لافتا إلى أن كندا أعلنت أنه خلال أيام سيكون هناك اكتفاء ذاتي من هذه الأجهزة، وتم ضخ المليارات لمواجهة الوباء الخطير.





ونوه إلى أن كندا وجهت مصانعها لإجراء تعديلات على نمط إنتاجها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









يذكر أن كندا سجلت اليوم 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى وفيات 1231 حالة.





وأودى الوباء حتى الآن، بحياة ما لا يقلّ عن 126898 شخصًا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.





وسجلت الولايات المتحدة التي سجلت حصيلة قياسية يومية جديدة لوفيات كورونا بلغت أكثر من 2300 حالة، وهو رقم لم يتحقق في أي بلد في العالم.





وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى مساء الجمعة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.



