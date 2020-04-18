هل يمكن أن تنقل خفافيش القليوبية الكورونا؟ طبيب يجيب

قال الدكتور علاء مرشدي، عميد كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق سابقا، إن الخفاش يمكن أن ينقل عدد من الفيروسات للإنسان، معقبا: "لا نستهون بالخفاش".





وأشار "مرشدي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الخفاش يمكن أن يكون حاضنًا لفيروس ما، موضحا أن هناك أوجه تشابه واختلاف بين الخفافيش في الصين ومصر.





واستبعد عميد كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق سابقا، أن يكون أنواع الخفافيش الموجودة في مصر ناقلة لفيروس كورونا، موضحا أن الخفاش ينقل العدوى للإنسان عن طريق الطعام، متابعا: "غسيل الطعام يكفي لقتل أي فيروسات ينقلها لنا الخفاش".



