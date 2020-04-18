Advertisements

هل يمكن أن تنقل خفافيش القليوبية الكورونا؟ طبيب يجيب

السبت 18/أبريل/2020 - 12:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور علاء مرشدي، عميد كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق سابقا، إن الخفاش يمكن أن ينقل عدد من الفيروسات للإنسان، معقبا: "لا نستهون بالخفاش". 

وأشار "مرشدي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الخفاش يمكن أن يكون حاضنًا لفيروس ما، موضحا أن هناك أوجه تشابه واختلاف بين الخفافيش في الصين ومصر. 

واستبعد عميد كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق سابقا، أن يكون أنواع الخفافيش الموجودة في مصر ناقلة لفيروس كورونا، موضحا أن الخفاش ينقل العدوى للإنسان عن طريق الطعام، متابعا: "غسيل الطعام يكفي لقتل أي فيروسات ينقلها لنا الخفاش". 

مستجدات فيروس كورونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في ٦ مستشفيات للعزل وهي "أبو تيج، تمي الأمديد، إسنا، الصداقة، كفر الزيات ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان" وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكافحة الفيروس مكافحة العدوي مستشفى زايد آل نهيان لمكافحة كورونا كوفيد - 19 تواصل الصحه تمي الامديد بوابة الفجر انتشار الفيروس الفجر الأطقم الطبية اجمالي

أخبار تهمك

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

منذ حوالي 5 ساعات

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ حوالي 16 ساعة

"الخدمات البيطرية" تحذر من قتل الخفافيش (فيديو)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة للأهلي بشأن ضم كينو

منذ حوالي 4 ساعات

هل يمكن أن تنقل خفافيش القليوبية الكورونا؟ طبيب يجيب

منذ أقل من ساعة

الأهلي يزف بشرى سارة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من محافظ القليوبية بشأن القناطر الخيرية

منذ ساعتين

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ أقل من ساعتين

خاص| مأذون المشاهير يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس عقد قران أبو هشيمة وياسمين صبري

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية لا تصدق بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال كورونا من المتوفي (فيديو)

برلماني يطالب بعقوبات صارمة على رافضي دفن جثامين ضحايا كورونا(فيديو)

ممثل "الصحة العالمية" يحذر المصريين من سلوك خاطئ ينقل كورونا (فيديو)

الصحة: تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و14 وفاة

توجيه عاجل من وزارة الصحة إلى الفرق الطبية بمستشفيات العزل

الطب البيطري: قضينا على 60% من خفافيش القليوبية بـ "الشطة والدخان"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 م

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

06:21 م

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

07:58 م

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

09:40 ص

صفقة تبادلية لا تصدق بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

10:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"