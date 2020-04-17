الرئيس المكسيكي: سأجتمع مع ترامب قريبا

قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الجمعة، إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واقترح عليه عقد اجتماع في يونيو أو يوليو، سيكون أول لقاء شخصي بينهما.





وأضاف لوبيز أوبرادور، أن ترامب وعده بإرسال ألف جهاز تنفس صناعي بجانب اختيارات لشراء المزيد منها.



