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الرئيس المكسيكي: سأجتمع مع ترامب قريبا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:49 م
رئيس المكسيك
رئيس المكسيك
وكالات
قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الجمعة، إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واقترح عليه عقد اجتماع في يونيو أو يوليو، سيكون أول لقاء شخصي بينهما.

وأضاف لوبيز أوبرادور، أن ترامب وعده بإرسال ألف جهاز تنفس صناعي بجانب اختيارات لشراء المزيد منها.

وأوضح الرئيس المكسيكي، أنه لن تكون هناك قيود على مبيعات المعدات الطبية للمكسيك.

ويأتي ذلك في وقت تكابد فيه الدول بالمنطقة للحصول على المعدات الطبية اللازمة لعلاج المرضى بفيروس كورونا.

وأعلنت المكسيك يوم الخميس تسجيل 43 حالة وفاة و448 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5847 والوفيات إلى 449.

وقال نائب وزير الصحة، هوجو لوبيز جاتيل، الأسبوع الماضي إن عدد الإصابات في بلاده ربما يصل إلى 26500، وذكر أن كثيرا من المصابين لم تظهر عليهم الأعراض على الأرجح أو لم يتم تشخيص حالاتهم.

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