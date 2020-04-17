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"قوت القلوب" الأكثر بحثا على "جوجل"

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تصدر مسلسل "قوت القلوب"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، للنجمة ماجدة زكى، مؤشر البحث على محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض 22 حلقة من المسلسل.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتجسد بطلة العمل الفنانة ماجدة زكي خلال أحداثه شخصية معلمة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها مما يؤدي إلى وقوع ابنها الذي يجسده الفنان إسلام جمال في مشكلات نتيجة تصرفات والدته المحرجة.

وتتوالى الأحداث، وعندما يقرر إسلام جمال الذي يجسد دور طبيب الارتباط من الفنانة ديانا هشام،ترفض والدتها التي تجسدها الفنانة رانيا فريد شوقي والتي يسيطر عليها الشر والغيرة، وتدخل في صراع مستمر مع ماجدة زكي، في حين يقوم الفنان خالد زكي خلال أحداث العمل بدور زوج رانيا فريد شوقي.

يذكر أن مسلسل "قوت القلوب" تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، ويشارك في بطولته كل من رانيا فريد شوقي، خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ، فراس سعيد، ويعتبر العمل بمثابة عودة قوية للفنانة ماجدة زكي بعد غيابها لمدة عامين عن الدراما منذ آخر مشاركتها في مسلسل "اللهم إني صايم".

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