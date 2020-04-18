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شبورة ورياح على هذه المناطق.. تعرف على طقس بداية الأسبوع

السبت 18/أبريل/2020 - 01:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 18 أبريل 2020، على مدن ومحافظات مصر. 

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

الوجه البحري
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة على مناطق متفرقة.

جنوب الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
وكانت أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية، أن درجات الحرارة ستعاود ارتفاعها بشكل تدريجي اعتبارا من يوم الأحد المقبل، حيث تسجل الحرارة يوم شم النسيم الموافق الاثنين المقبل 28 درجة.

وكشفت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن درجة الحرارة يوم شم النسيم ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي درجتين، 

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة فهي كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 14 والعظمى 27
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 26
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 14 والعظمى 25
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 23
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 15 والعظمى 20
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 15 والعظمى 26
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 23
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 17 والعظمى 24
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 25
درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 28
درجات الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 27
درجات الحرارة في العريش الصغرى 12 والعظمى 24 
درجات الحرارة في رفح الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 30
درجات الحرارة في نخل الصغرى 10 والعظمى 26 
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 18 والعظمى 26 
درجات الحرارة في طابا الصغرى 17 والعظمى 25 
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 10 والعظمى 24
درجات الحرارة في الطور الصغرى 17 والعظمى 27 
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 29
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 17 والعظمى 27
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 26
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 14 والعظمى 27
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 28
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 16 والعظمى 28
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 15 والعظمى 29
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 16 والعظمى 29
درجات الحرارة في قنا الصغرى 18 والعظمى 30
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 17 والعظمى 30 
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 18 والعظمى 30 
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 18 والعظمى 29 
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 15 والعظمى 30
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 21 والعظمى 27
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 27 
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 20 والعظمى 26
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 27
شبورة ورياح على هذه المناطق.. تعرف على طقس بداية الأسبوع
شبورة ورياح على هذه المناطق.. تعرف على طقس بداية الأسبوع

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