شبورة ورياح على هذه المناطق.. تعرف على طقس بداية الأسبوع

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 18 أبريل 2020، على مدن ومحافظات مصر.





وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:





القاهرة الكبرى

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





الوجه البحري

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





شمال الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة على مناطق متفرقة.





جنوب الصعيد

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.





ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

وكانت أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية، أن درجات الحرارة ستعاود ارتفاعها بشكل تدريجي اعتبارا من يوم الأحد المقبل، حيث تسجل الحرارة يوم شم النسيم الموافق الاثنين المقبل 28 درجة.





وكشفت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن درجة الحرارة يوم شم النسيم ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي درجتين،



