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عمرو أديب: عملية الأميرية رسالة من الداخلية للإرهابيين (فيديو)

السبت 18/أبريل/2020 - 02:00 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشرطة المصرية لو كانت استخدمت القوة المفرطة في التعامل مع خلية الأميرية، كانت "خلصت في 5 دقائق"، ولكنهم كانوا حريصين على عدم إلحاق الأذى بأي شخص.

وأشار "أديب"، خلال اتصال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن قوات الشرطة استغرقت وقتًا للتعامل مع الأمر، حفاظا على أرواح المواطنين، معتبرا أن هذه العملية هى رسالة من الداخلية للإرهابيين.

وأضاف "مش عشان في كورونا في البلد، تفتكروا مش واخدين بالنا من الإرهاب"، لافتا إلى أن الشهيد محمد الحوفي دفع ثمن حرص الشرطة المصرية على أمن وسلامة المواطنين.

تفاصيل إحباط العملية الإرهابية
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الثلاثاء، مقتل سبعة "عناصر إرهابية" في منطقة الأميرية، شرق القاهرة، كانوا يستعدون لتنفيذ "عمليات إرهابية" بالتزامن مع أعياد المسيحيين في مصر.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الاشتباكات مع تلك العناصر أسفرت عن "استشهاد" المقدم محمد الحوفي، من الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من الشرطة.

وأضاف البيان: "وردت معلومات للأمن الوطني حول وجود عناصر إرهابية تعتنق الفكر التفكيري تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق القاهرة لاستهداف البلاد بالتزامن مع أعياد الاقباط، وتم رصد الخلية الإرهابية والتعامل معها".

السيسي يفتخر برجال الأمن
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تابع بكل فخر وإعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي، في منطقة الأميرية الثلاثاء، وتصديهم لإحدى الخلايا الإرهابية.

وتابع في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " تابعت بكل فخر وإعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي يؤكد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب وقدرة الدولة المصرية، على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، رغم كل التحديات".
وأضاف الرئيس: "أتقدم بخالص التعازي لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل محمد الحوفي، كما أتمني الشفاء لمصابي الشرطة البواسل، حفظ الله مصر والمصريين".

وزير الداخلية يزور المصابين
وزار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساء الأربعاء، أبطال الشرطة الذين أصيبوا حال تصديهم لعناصر الإرهابية كانوا يتخذون أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة، والذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة. 

واطمأن وزير الداخلية، على حالتهم الصحية وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، مشيدًا ببطولة رجال الشرطة في التصدي للإرهاب الأسود، ومثمنًا شجاعتهم وتعاملهم مع العناصر الإرهابية بكل قوة وجسارة مما كان له الأثر فى إفشال مخططهم الإرهابي ومصرع 7 من تلك العناصر. 
ووجه الوزير خلال الزيارة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لأبطال الشرطة، موجهًا كل التحية والتقدير لأسرهم الذين قدموا شبابًا يواجه كل من تسول له نفسه الاعتداء على هذا الوطن، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

انتصار السيسي تعزي أسرة الشهيد
وأجرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيًا، بالسيدة وفاء محمد مهنى والدة الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي، وذلك لتقديم واجب العزاء في استشهاد نجلها، الذي لقي ربه أثناء مداهمة قطاع الأمن الوطني لأحد الخلايا الإرهابية بمنطقة الأميرية.

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