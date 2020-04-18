عمرو أديب: عملية الأميرية رسالة من الداخلية للإرهابيين (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشرطة المصرية لو كانت استخدمت القوة المفرطة في التعامل مع خلية الأميرية، كانت "خلصت في 5 دقائق"، ولكنهم كانوا حريصين على عدم إلحاق الأذى بأي شخص.





وأشار "أديب"، خلال اتصال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن قوات الشرطة استغرقت وقتًا للتعامل مع الأمر، حفاظا على أرواح المواطنين، معتبرا أن هذه العملية هى رسالة من الداخلية للإرهابيين.





وأضاف "مش عشان في كورونا في البلد، تفتكروا مش واخدين بالنا من الإرهاب"، لافتا إلى أن الشهيد محمد الحوفي دفع ثمن حرص الشرطة المصرية على أمن وسلامة المواطنين.



