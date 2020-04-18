معلول: استقبال جماهير الأهلي في مطار القاهرة من أفضل أيام حياتي.. وهذه رسالتي لسعد سمير

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قال علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي إن مسئولو النادي الأحمر، تعاملوا باحترافية كبيرة معه خلال التفاوض قبل الانضمام رسميا".



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"كان هناك تفاهم من جانب مسئولو النادي الأحمر، وعندما وصلت إلى القاهرة كان هناك استقبال كبير من جانب جماهير الأهلي، وكان واحدا من أجمل أيام حياتي".



وواصل :"وصلت لمكتب محمود طاهر رئيس النادي والفريق كان متواجد في المغرب لمواجهة الوداد وتفاجئت بمكالمة من كابتن سيد عبد الحفيظ بأن أول تدريب له غدا".



وأشار :"أول مران لي مع النادي الأهلي كان مميزا للغاية وهناك الكثير من اللاعبين حرصوا على استقبالي وفي مقدمتهم سعد سمير".



وأوضح :"أول مباراة لي مع الأهلي كانت أمام إنبي في كأس مصر وصنعت هدف لسعد سمير، والبداية كانت موفقة".



وعن رسالته لسعد سمير :"أتمنى الشفاء العاجل له وهو من اللاعبين الرجال وإن شاء الله يعود قريبا للتدريبات الجماعية والمعسكرات".



وأتم حديثه :"سعد سمير ينجح في إخراج أي لاعب من الضغوطات قبل المباريات الكبيرة ويقوم بتخفيفها، وهو من اللاعبين المخلصين".

