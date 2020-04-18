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أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2020 بعد خسارة سعر الجرام 6 جنيهات

السبت 18/أبريل/2020 - 12:01 ص
أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2020
أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2020
الفجر الاقتصادي

شهدت أسعار الذهب المحلية اليوم السبت -18-4-2020 استقرار في أسواق الذهب،  في الوقت الذي أغلقت فيه المحلات تعاملاتها أمام المواطنين.

 

وكانت أسعار الذهب قد شهدت تراجعات خلال تعاملات أمس الجمعة بقيمة 6 جنيهات للجرام مع هبوط سعر الذهب العالمي اثر عمليات جني للأرباح.

 

وجاءت أسعار الذهب حسب تجار في أسواق الصاغة اليوم السبت 18-4-2020: 

 بلغ سعر جرام الذهب عيار 21  قيمة 737 جنيهًا.

 

 سجل سعر جرام الذهب عيار 24  قيمة 840 جنيهًا.

 

 حقق سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة635 جنيهًا.

 

بلغ سعر الجنيه الذهب حوال 5904 جنيهًا.

 

وسجل سعر الأوقية عالميًا 1690 دولارًا.

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أعلنت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية اليوم الجمعة، أن محلات الذهب سوف تعلق عمليات البيع والشراء خلال الثلاث ايام القادمة وبداية من  أمس السبت.

 

وقال أعضاء بشعبة الذهب،  إنه نظرا لقرار حظ  التجوال الكامل خلال يومي الجمعة والسبت، وجازة الحكومة يومي الأحد والاثنين سيتم أغلاق محلات الذهب خلال هذه الأيام.


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