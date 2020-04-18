لهذا السبب .. درة تتصدر تريند "جوجل"

وحلت النجمة "درة" ضيفة على الإعلامي بلال العربي وكانت بداية الحديث عن الحجر الصحي وظروفه وكيفية قضاء درة وقتها، حيث عبّرت الأخيرة عن صعوبة مرور الوقت، وعن محاولتها لملءه ببعض النشاطات مثل الطبخ والقراءة ومشاهدة الفيديوهات.













يشار إلى أن آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، وشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي وخالد النبوي وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون من النجوم، ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.وعرض لدرة مؤخراً مسلسل "بلا دليل" على قناة cbc من 45 حلقة وشارك في بطولته خالد سليم وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي ونيقولا معوض وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين تأليف انجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي.وكان آخر ظهور لدرة في دراما رمضان بمسلسل "نسر الصعيد" مع النجم محمد رمضان وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج ياسر سامى، وشارك في بطولته وفاء عامر، وسيد رجب، ودينا، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض، ومحمد عز، باسل الزارو، ومها أبو عوف، وصبري عبد المنعم، وعماد زيادة، ويوسف عثمان، ومؤمن نور، وهاجر أحمد، ومحمد حاتم، وأسماء جلال، وهاجر عفيفى.