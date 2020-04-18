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معلول: أي فرد داخل الأهلي قادر على التتويج بالدوري وواجهني سوء توفيق ببطولة إفريقيا
السبت 18/أبريل/2020 - 12:11 ص
علي نبوي
قال التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي إن أي فرد داخل النادي الأحمر قادر على التتويج بلقب الدوري، فالنادي يعتاد على هذه البطولة.
وتابع :"جماهير النادي الأهلي ترغب في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا".
وواصل :"حظي كان سيء للغاية بتعرضي للإصابة قبل مباراتين نهائيتين للبطولة الإفريقية".
وأشار :"ما تعملناه للنادي الأهلي، بأن لا يمكن أن يحسب التتويج ببطولة إلى لاعب بل هو للمنظومة".
وزاد :"من يدخل النادي الأهلي عليه أن يتعود على المبادئ والنظام، ومن يخالف ذلك سيكون خارج النادي".
وأتم :"هذه الأشياء هي من تصنع الفارق للنادي الأهلي، ويضعه في مكان أخر".
وتابع :"جماهير النادي الأهلي ترغب في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا".
وواصل :"حظي كان سيء للغاية بتعرضي للإصابة قبل مباراتين نهائيتين للبطولة الإفريقية".
وأشار :"ما تعملناه للنادي الأهلي، بأن لا يمكن أن يحسب التتويج ببطولة إلى لاعب بل هو للمنظومة".
وزاد :"من يدخل النادي الأهلي عليه أن يتعود على المبادئ والنظام، ومن يخالف ذلك سيكون خارج النادي".
وأتم :"هذه الأشياء هي من تصنع الفارق للنادي الأهلي، ويضعه في مكان أخر".