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معلول: أي فرد داخل الأهلي قادر على التتويج بالدوري وواجهني سوء توفيق ببطولة إفريقيا

السبت 18/أبريل/2020 - 12:11 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
قال التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي إن أي فرد داخل النادي الأحمر قادر على التتويج بلقب الدوري، فالنادي يعتاد على هذه البطولة.

وتابع :"جماهير النادي الأهلي ترغب في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

وواصل :"حظي كان سيء للغاية بتعرضي للإصابة قبل مباراتين نهائيتين للبطولة الإفريقية".

وأشار :"ما تعملناه للنادي الأهلي، بأن لا يمكن أن يحسب التتويج ببطولة إلى لاعب بل هو للمنظومة".

وزاد :"من يدخل النادي الأهلي عليه أن يتعود على المبادئ والنظام، ومن يخالف ذلك سيكون خارج النادي".

وأتم :"هذه الأشياء هي من تصنع الفارق للنادي الأهلي، ويضعه في مكان أخر".

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