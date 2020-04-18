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علي معلول يكشف عن البطولة الأغلى مع الأهلي

السبت 18/أبريل/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، عن البطولة الأغلى للنادي الأحمر عن البطولة الأغلى له مع الفريق".

وقال في تصريحات تلفزيونية :"البطولة الأغلى لي مع الأهلي هي الدوري في الموسم الماضي، ولقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 3-2".

وتابع :"خسرنا بطولتين في إفريقيا في خلال 6 أشهر بجانب الخروج من البطولة العربية، ولكن شخصية النادي الأهلي صنعت الفارق وساهمت في عودة الروح إلى الفريق ونجحنا في تحقيق لقب الدوري بفارق 8 نقاط عن أقرب المنافسين".

وأوضح :"هناك فوارق في النادي الأهلي بأن النادي الأحمر لا يشارك فقط في البطولة ولكن هدفه يكون دائما هو التتويج باللقب".

وأشار :"دوري الموسم الماضي كان متقلب، ولكن ما جعلني أتألق وأظهر بشكل مميز هو مجموعة اللاعبين والثقة الكبيرة التي نمتلكها".

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