علي معلول يكشف عن البطولة الأغلى مع الأهلي

Advertisements

كشف التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، عن البطولة الأغلى للنادي الأحمر عن البطولة الأغلى له مع الفريق".



وقال في تصريحات تلفزيونية :"البطولة الأغلى لي مع الأهلي هي الدوري في الموسم الماضي، ولقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 3-2".



وتابع :"خسرنا بطولتين في إفريقيا في خلال 6 أشهر بجانب الخروج من البطولة العربية، ولكن شخصية النادي الأهلي صنعت الفارق وساهمت في عودة الروح إلى الفريق ونجحنا في تحقيق لقب الدوري بفارق 8 نقاط عن أقرب المنافسين".



وأوضح :"هناك فوارق في النادي الأهلي بأن النادي الأحمر لا يشارك فقط في البطولة ولكن هدفه يكون دائما هو التتويج باللقب".



وأشار :"دوري الموسم الماضي كان متقلب، ولكن ما جعلني أتألق وأظهر بشكل مميز هو مجموعة اللاعبين والثقة الكبيرة التي نمتلكها".



