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"ناس نفوسها مريضة".. نشوى مصطفى تفتح النار على منتقدي زواج ياسمين صبري وأبو هشيمة

السبت 18/أبريل/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
علقت الفنانة نشوي مصطفي؛ على زواج الفنانة ياسمين صبري، من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذي أصبح حديث السوشيال ميديا.

ونشرت نشوى مصطفى، صورة من عقد قران ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "تعليقات تدل على أمراض نفسية مزمنة بنوتة نجمة بكل المقاييس نجمة بتضوى مواصفات السوبر ستار زي الكتاب ما بيقول".

وأضافت "معندناش من النوعية دي كتير للاسف نجمة دعاية لبرندات عالمية حضور طاغى ملامحها موديل لمقاييس الجمال فتاة أحلام الشباب وفنانة كمان شاطرة وكمان من بيت محترم جداً جداً ربنا رزقها براجل هو كمان فتى أحلام لأسباب كتير واول ما اعجب بيها عرف أن المدخل الوحيد ليها هو باب بيتهم والنهاردة كان كتب كتابها على سنة الله ورسوله".

وتابعت "ليه بقى فيه ناس نفوسهم جحيم بدل مايقولوا مبروك يسفلوا فى الكلام -أعوذ بالله من شر البشر الف مبروك للحلوة ياسمين صبرى".

يشار إلي أن زواج ياسمبن صبري، وأحمد أبو هشيمة، أثار الجدل عبر السوشيال ميديا بعد نشر الصور ومفاجأة الجميع بخبر زواجهم.


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