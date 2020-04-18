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"ستاندرد اند بورز"تؤكد على متانة الاقتصاد وتثبت التصنيف الائتماني لمصر
السبت 18/أبريل/2020 - 12:07 ص
الفجر الاقتصادي
أعلنت ؤسسة
"ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتمانى، أنها أبقت التصنيف الأئتماني لمصر عند مستوياته السابقة مع
الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة
وجاء
التصنيف الأئتماني لمصر عند المستويات السابقة للقدرة العالية التى أظهرتها
الحكومة في تعاملها مع أزمة كورونا من خلال اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتقليل
تداعيات هذه الأزمة العالمية على الاقتصاد.
وكان
صندوق النقد الدولى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 2% و2.8% في عام 20200 و2021 مقابل 5.6% في العام
الماضي، في الوقت الذي توقع أنكماش باقي اقتصاديات منطقة افرقيا والشرق الأوسط.
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