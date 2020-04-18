"ستاندرد اند بورز"تؤكد على متانة الاقتصاد وتثبت التصنيف الائتماني لمصر

أعلنت ؤسسة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتمانى، أنها أبقت التصنيف الأئتماني لمصر عند مستوياته السابقة مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة

وجاء التصنيف الأئتماني لمصر عند المستويات السابقة للقدرة العالية التى أظهرتها الحكومة في تعاملها مع أزمة كورونا من خلال اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتقليل تداعيات هذه الأزمة العالمية على الاقتصاد.

وكان صندوق النقد الدولى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 2% و2.8% في عام 20200 و2021 مقابل 5.6% في العام الماضي، في الوقت الذي توقع أنكماش باقي اقتصاديات منطقة افرقيا والشرق الأوسط.

وتعليقاً على التقرير، قالت وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة هالة السعيد، إن توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر لأعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري، يرجع إلى نجاح الدولة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأته في عام 2016 رغم أزمة "كورونا