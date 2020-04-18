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الدوري الإيطالي يقترب من العودة في الشهر المقبل

السبت 18/أبريل/2020 - 12:20 ص
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
ريهام عبدالمحسن
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الدوري الإيطالي لكرة القدم يقترب من العودة في مايو المقبل.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية بأن رابطة الدوري الإيطالي تتجه إلى استئناف وعودة الموسم الكوري الذي تم تعليقه كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن المسئولين في الرابطة سيدرسون يوم الثلاثاء المقبل المقترحات الجديدة من أجل عودة منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنه بخصوص الموعد الذي قد تعود فيه المنافسات فإن المباريات من المقرر أن تنطلق في 27 و28 مايو المقبل، حيث قد تقام مباريات العودة للدور قبل النهائي ضمن منافسات كأس إيطاليا، حيث تقام المباراة الأولى بين يوفنتوس وميلان وستكون المباراة الثانية بين نابولي وإنتر ميلان وسيتم استئناف منافسات الدوري في الجولة 31 من الشهر نفسه من أجل انهاء الموسم في أغسطس المقبل.

وأشارت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية إلى أن الاقتراح حاز على قبول الجميع في الاتحاد الإيطالي لأنه سيمنح معظم أندية الدوري مدة إضافية للقيام بفترة إعداد قبل خوض جدول مباريات مضغوط.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن الشرط الأبرز لتفعيل هذه الفكرة يبقى هو توافر الظروف الصحية المناسبة من أجل عودة النشاط من جديد وفقاً لما أصر عليه روبرتو سبيرانزا وزير الصحة الإيطالي.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن جابرييلي جرافينا رئيس اتحاد كرة القدم الإيطالي كان قد ربط مسألة عودة الأندية لإستئناف تدريباتها استعداداً لإمكانية عودة بطولة الدوري لنشاطه بخضوع جميع اللاعبين لفحص الكشف عن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

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