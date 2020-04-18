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تريندات الفن آخر 24 ساعة.. أبرزها عقد قران ياسمين صبري على أبو هشيمة

السبت 18/أبريل/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تصدرت مواقع التواصل أمس بعض التريندات التي أحدثت ضجة كبيرة، عبر صفحات السوشيال ميديا.

ويعرض "الفجر الفني" نبذة عن هذه التريندات التي أشعلت السوشيال ميديا.

١- ياسمين صبري
عقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، فى أجواء بسيطة اقتصرت على العائلة.

تألقت ياسمين صبري بصيحة المونوكروم، إذ ارتدت فستاناً قصيرا باللون الأبيض، من الساتان مزيناً بخامة الشيفون المنسدل، بقصة v neck، بستايل ناعم، واعتمدت تصفيفه الشعر المنسدل مع تمويجه من الأسفل.

واختارت ماكياجًا قوياً، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، مع أحمر شفاه صارخ باللون الأحمر، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ماسية مكونة من عقد على شكل ثعبان وسوار بتصميم ناعم، واعتمدت حذاء كلاسيكي كعب عالي بنفس لون الفستان.

واعتمد أبو هشيمة بدلة توكسيدو، باللون الكحلي، مع قميص كلاسيكي باللون الأبيض، واختار رابطة عنق باللون الأزرق الزهري، مع حذاء باللون الأسود.

٢- درة
تحرص الفنانة درة، على مشاركة متابعيها بجميع الصور والإطلالات المفضلة لديها مما يجعلها تتصدر تريند جوجل، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


٣- قوت القلوب

تصدر مسلسل "قوت القلوب"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، للنجمة ماجدة زكى، مؤشر البحث على محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض 22 حلقة من المسلسل.


"قوت القلوب"
 تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، ويشارك في بطولته كل من رانيا فريد شوقي، خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ، فراس سعيد، ويعتبر العمل بمثابة عودة قوية للفنانة ماجدة زكي بعد غيابها لمدة عامين عن الدراما منذ آخر مشاركتها في مسلسل "اللهم إني صايم".


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