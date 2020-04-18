خبير تغذية يكشف الطريقة الصحيحة لتناول الفسيخ (فيديو)

أوضح الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، أن "الأسماك المملحة" أكلة عمرها 5 آلاف سنة، وابتكرها المصريين القدماء، مضيفًا أن "الشلولو" عمرها 5 آلاف عام أيضًا.





وأكد "نزيه"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، أنه يجب عمل الأسماك المملحة في المنازل، وأن وجبة الأسماك المملحة جيدة طالما أن الشخص لا يعاني من ضغط الدم أو أمراض الكلى، وطالما أنها مصنوعة في المنزل، ويجب تناول بصل وليمون، وخس كثيرًا مع هذه الوجبة.





وأضاف "الخس به أعلى مضاد أكسدة في العالم"، و أن مشاكل الرنجة أقل من مشكل الفسيخ، منوهًا بأن الفسيخ من الممكن أن يكون به سموم ميكروبية، مما يؤدي إلى حالات التسمم.





وتابع "أنا أعرف شخصيًا 2 أطباء توفوا بسبب الفسيخ، وتسمم الفسيخ الميكروبي مش بيتلحق، والمصل الخاص به عبارة عن 3 جرعات، والجرعة بـ80 ألف جنيه".



