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ديمبلي خارج حسابات برشلونة لهذه السبب

السبت 18/أبريل/2020 - 12:28 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
خرج اللاعب الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي جناح نادي برشلونة الاسباني من حسابات النادي الكتالوني في الموسم الجديد بسبب كثرة إصابته.


وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الشهيرة أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ترغب في ضم أومتيتي وديمبلي وتوديبو ثلاثي البارسا، ضمن صفقة عودة اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور إلى ملعب الكامب نو.


وأضافت الصحيفة الاسبانية:" مسؤولي نادي برشلونة الاسباني يرون أن اللاعب الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي لا يمكن الاستغناء عن خدماته في الصيف المقبل، لكن الوضع مختلف إذا كان رحيل اللاعب الفرنسي ضمن صفقة نيمار وان الفريق لن يتمسك باستمرار ديمبلي إذا عاد نيمار، لأن اللاعبين يشغلان نفس المركز في الهجوم".


واختتمت الصحيفة:" نادي برشلونة سيكون أمام أزمة مادية في حالة الاحتفاظ بنيمار وديمبلي معًا خلال الموسم المقبل، بسبب راتب الثنائي المرتفع لذا سيضر لترك النجم الفرنسي لنادي باريس سان جيرمان".

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