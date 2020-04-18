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أسعار"الدولار"تستقر مقابل"الجنيه" في بداية تعاملات اليوم السبت18-4-2020

السبت 18/أبريل/2020 - 12:20 ص
سعار الدولار الأمريكي اليوم السبت 18-4-2020
سعار الدولار الأمريكي اليوم السبت 18-4-2020
الفجر الاقتصادي

حققت أسعار الدولار اليوم السبت 18-4-2020، استقرار مع قيام البنك  المركزي بتخاذ كافة الإجراءات لحماية العملة المحلية من التراجع امام الدولار في أزمة كورونا.

 

وشهدت أسعار الدولار استقرار خلال تعاملات الأسبوع الماضي حول مستويات 15.69 جنيه للشراء 15.79 جنيه للبيع.


أسعار الدولار مقابل  الجنيه  18-4-2020:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

 

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