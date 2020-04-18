هل يوجد خفافيش مصاصة للدماء في مصر؟.. "البحوث الزراعية" تُجيب

أكد الدكتور أحمد رزق، أستاذ الحيوانات الضارة بمعهد البحوث الزراعية، أنه لا يجب على الأهالي أن يتعاملوا مع الخفافيش نهائيًا في حال ظهورها في المنطقة.





وأضاف "رزق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الخفافيش من الكائنات الحاملة لمسببات أمراض كثيرة جدًا، والتي من الممكن أن تنتقل إلى الإنسان بأي طريقة.





وأشار إلى أن هناك إجراءات تتبع قبل عملية مكافحة الخفافيش، عن طريق غلق الفتحات تمامًا، وأن غلق الفتحات التي تخرج منها الخفافيش لمدة من 48 لـ72 ساعة يجعلها تموت، مضيفًا أن استخدام الشطة السوداني مع زهر الكبيريت من طرق مكافحة الخفافيش.





وأوضح أنه يتم دفن الخفافيش في أماكن بعيدة، أو يتم حرقها، والتعامل معها يكون من خلال التوازن البيئي وفي إطار الصحة العامة.





ونوه أستاذ الحيوانات الضارة، بأن الخفافيش مصاصة الدماء ليست موجودة في مصر أو الوطن العربي، متابعًا: "الخفافيش الموجودة في مصر من آكلي الفاكهة، وآكلي الحشرات، ولا تهاجم الإنسان، وطرق مكافحتها اليوم كانت خاطئة".



