بعد ظهورها في القليوبية.. 6 أضرار للخفافيش

بعد ظهور عدد كبير من الخفافيش في قرية الحزانية بالقشيش بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتعاون أهالي القرية مع الوحدة المحلية بالقشيش للقضاء على هذه الخفافيش باستخدام الفحم والدخان والشطة الحمراء والعجوة المسمومة ، حتى تمكنهوا من القضاء على خطرها، تستعرض "الفجر" مخاطر وأضرار الخفافيش في النقاط التالية:

1- تتسبب عضة الخفاش في حدوث مرض الكلب "السعار".





2- يعتبر نوع الخفافيش "مصاصة الدماء" نوعًا خطيرًا لأنها تتغذى على الدم فقط، وتشبه أسنانها الأمواس الحادة، ولكي يعيش الخفاش، يتطلب أن يمص معلقتين كبيرتين من الدم يوميًا، حوالي 28 جم من الدم ويستغرق وقت امتصاص الخفاش للدم 20 دقيقية.