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بعد ظهورها في القليوبية.. 6 أضرار للخفافيش

السبت 18/أبريل/2020 - 05:12 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
بعد ظهور عدد كبير من الخفافيش في قرية الحزانية بالقشيش بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتعاون أهالي القرية مع الوحدة المحلية بالقشيش للقضاء على هذه الخفافيش باستخدام الفحم والدخان والشطة الحمراء والعجوة المسمومة ، حتى تمكنهوا من القضاء على خطرها، تستعرض "الفجر" مخاطر وأضرار الخفافيش في النقاط التالية:
1- تتسبب عضة الخفاش في حدوث مرض الكلب "السعار".

2- يعتبر نوع الخفافيش "مصاصة الدماء" نوعًا خطيرًا لأنها تتغذى على الدم فقط، وتشبه أسنانها الأمواس الحادة، ولكي يعيش الخفاش، يتطلب أن يمص معلقتين كبيرتين من الدم يوميًا، حوالي 28 جم من الدم ويستغرق وقت امتصاص الخفاش للدم 20 دقيقية.

3- تعتبر خزانات طبيعية للفيروسات التي تصيب البشر حيث تأوي الخفافيش 6 أنواع جديدة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لم يتم معرفتها حتى الآن، وتعتبر مجهولة، ولكنها من نفس عائلات فيروس كورونا، حيث يعد منشأها الرئيس الخفافيش، وكل هذه السلالات المجهولة لفيروس كورونا هي المسببة لكل الأمراض التي ظهرت سواء سارس متلازمة الجهاز التنفسي الحادة، أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس" أو "كوفيد - 19"، المعروف بـ"فيروس كورونا المستجد"، كما أوضح عدد من الباحثين بمجلة " نيوزويك" الأمريكية.

4- فضلات الخفافيش تعتبر إحدى الطرق المهمة لانتقال فيروسات كورونا إلى البشر، وإذا انتقل إلى الإنسان يضرب لديه الجهاز التنفسي حسب ما أوضحته الدراسات المنشورة على الإنترنت منذ 7 أعوام.

5- تعتبر الخفافيش مصدر لكثير من الفيروسات المتنوعة الأخرى التي تصيب الإنسان مثل فيروس الإيبولا والعديد من فيروسات الرشح والإسهال، حيث تحمل الخفافيش العديد من الأمراض ولكن لقوة جهازها المناعي تتحمل عدد كبير من الإصابات والأمراض، حيث تقوم بممارسة الطيران بشكل يومي وهو رياضة، ما يجعلها باقية على الحياة لفترة طويلة.

6- قد يصاب الإنسان بفيروسات الخفافيش عن طريق فضلاتها أو أكل الإنسان لحيوانات تتغذى على الخفافيش، كحيوان النمس، وفيروس سارس انتقل إلى الناس من خلال هذا كما أوضح بعض الباحثين. 
بعد ظهورها في القليوبية.. 6 أضرار للخفافيش
بعد ظهورها في القليوبية.. 6 أضرار للخفافيش
بعد ظهورها في القليوبية.. 6 أضرار للخفافيش
بعد ظهورها في القليوبية.. 6 أضرار للخفافيش

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كوفيد - 19 قرية الحزانية بوابة الفجر انتقال كورونا الفجر الخفافيش أخبار

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