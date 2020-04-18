"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

قال أيمن حسام، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية: إن مصر يوجد بها وفرة كبيرة جدًا من السلع الغذائية، و"أكثر من 1850 سوبر ماركت يشارك في أهلًا رمضان بتخفيضات حقيقية من 20 إلى 25%".





وأضاف "حسام"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي"، أن وزارة التموين أصدرت تكليفًا لكافة السلاسل التجارية والسوبر ماركت بمراعاة تعليمات وزارة الصحة بمسافات التباعد الاجتماعي.





وأكد مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أن وزارة التموين تتشارك مع كافة الجهات المعنية لضمان تقليل الكثافات، وعدم وجود زحام أو تكدش في أي مكان.



