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ظهور مخيف للخفافيش بالقليوبية.. بقرية الحزانية

السبت 18/أبريل/2020 - 12:41 ص
خفافيش القليوبية
خفافيش القليوبية
أكتشفت أهالي "قرية الحزانية" "التابعة لمركز شيبن القناكر-القليوبية" منزل مهجور مكون من 5 طوابق مبني من 18عاماً مليء بكمية كبيرة من "الخفافيش".

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فقامت أهالي قرية" الحزانية" ببلاغاً لرئيس الوحدة المحلية "بالقيشيش" بوجود منزل غير مأهول به كمية كبيرة من "الخفافيش"، وعلى الفور انتقل المسؤؤلون بالوحدة المحلية "بالقيشش" للتعامل مع المنزل المذكور وجري مطاردة "الخفافيش" "بإشعال دخان مخلوط بمادة الشطة الحمراء المطحونة " ووضعها بالمنزل لقتل "الخفافيش" بحضور أستاذ "أسامة دسوقي" رئيس الوحدة، و أستاذ "إبراهيم حمادة" سكرتير الوحدة، و أستاذ "محمد الروبي/إبراهيم سعودي" مسئولين المتابعة بالوحدة.لا يتوفر وصف للصورة.



وتمكنت الحملة من القضاء علي كمية كبيرة من الخفافيش وقد تصل حوالي "100 خفاش" إلا أن أعداد كبيرة من "الخفافيش" لم يتم القضاء عليها لصعوبة السيطرة عليها لعدم وجود أي شيء يمكن من خلاله غلق الشبابيك والأبواب وتم التنبية علي أصحاب المنزل بغلق جميع المنافذ والإستمرار بمتابعة المنزل والمكافحة بهذة الطريقة للقضاء نهائياً علي "الخفافيش".

وقاموا"المسؤلين" عن القرية اليوم بإرسال كمية من البلح ومخلوط عليه مواد مسممة للقضاء علي الخفافيش وتم ذلك بمساعدة أبناء القرية، ولكن لم يتم السيطرة علي "الخفافيش" حتى الآن.

كما قامت "شباب القرية" اليوم أيضاً بالقضاء علي عدد من الخفافيش بإستخدام "مدفع الكربون، وبإشعال الدخان المخلوط بمادة الشطة الحمراء المطحونة" وذلك بمساعدة بعض من "كبار أهالي القرية".

وبالرغم من ذلك لم يتم السيطرة علي الخفافيش، وذلك مسبب ذعر شديد "لأهالي القرية" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وأهالي القرية يناشدون المسؤلين بمتابعتهم وعدم إهمالهم ومساعدتهم في السيطرة علي الموقف خوفاً علي أنفسم وأبنائهم.

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