روبي تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم "كيرة والجن"







وتظهر روبي ضيفة شرف ضمن أحداث الفيلم، وتجسد شخصية زوجة كريم عبد العزيز، حيث وضعت شركة سينرجى، خطة إنتاجية محكمة لتقديم عمل سينمائي ضخم خلال الفترة المقبلة، وقام بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التي يدور حولها الفيلم، فضلا عن تصميم الملابس التي تناسب الوقت والزمن، فضلا عن جلب أحدث معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال الجرافيكس والمونتاج الذى سيتم تنفيذها في أوروبا، والفيلم من إخراج مروان حامد.



يعد فيلم "كيرة والجن" من أقوى الأفلام في تاريخ السينما المصرية إنتاجًا ونجومًا وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19 وقد انطلق التصوير الشهور الماضية في ديكور خاص بأستوديو النحاس، حيث جمعت المشاهد بين هند صبري وكريم عبد العزيز وسيد رجب، حيث يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، وكتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد.



يذكر أن آخر أعمال روبي فيلم "حملة فرعون"، والذى عرض في عيد الأضحى الماضي، وشارك في بطولته عمرو سعد، وحمدي الميرغني، سوزان نجم الدين، والممثل العالمي مايك تايسون، وعدد كبى رمن ضيوف الشرف، من إخراج رؤوف عبد العزيز.











انتهت الفنانة روبي، من تصور مشاهدها المتبقية من فيلم "كيرة والجن" للنجم أحمد عز وكريم عبدالعزيز، والذيتوقف تصويره الفترة الماضية بسبب انشغال أبطال العمل في أعمال أخرى، ومن المقرر أن يبدأ التصوير بعد عيد الفطر المبارك باستوديو النحاس.