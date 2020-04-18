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شاهد.. وصلة رقص مثيرة لجوهرة مع مطرب المهرجانات عمرو كمال بعد شائعات ارتباطهما (فيديو)

السبت 18/أبريل/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

انتشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي للراقصة الروسية جوهرة وهي ترقص بشكل مثير للجدل مع مطرب المهرجانات عمرو كمال على أنغام أغنية "بنت الجيران".

وظهرت جوهرة، وهي ترتدي ملابس كاجوال داخل إحدى الاستديوهات بجانب عمرو كمال، حيث من المقرر أن يكون بينهما عمل فني قريب لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

يذكر أنه تم منذ فترة تداول شائعات عن ارتباط جوهرة وعمرو كمال، وذلك بعد ظهورهما بجانب بعض في إحدى الأماكن العامة، حيث حرص الثنائي على نفي تلك الشائعات موضحين أنه من المقرر يجمعهما عمل فني قريبًا.
 
 

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