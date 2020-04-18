عاجل| شاهد.. ياسمين صبري تنشر صورا جديدة لعقد قرانها على أبو هشيمة





نشرت الفنانة ياسمين صبري، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من عقد قرأنها على رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة مرتدية فستانا رقيقا من اللون الأبيض، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها، وكتبت على هذه الصورة قائلة: "17 ابريل 2020".وتوالت عليها التعليقات العديدة المهنئة من قبل الجمهور متمنيين لها السعادة، حيث علق أحدهما قائلا: "اللهم بارك زي القمر يا حبيبتي ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض يارب".يذكر أن الفنانة ياسمين صبري سوف تخوض هذا السباق الرمضاني 2020، في مسلسل "فرصة ثانية" والتي تقوم فيه بتجسيد شخصية ملك.وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من أحمد مجدي، إدوارد، هبة مجدي، سارة الشامي، هبة عبد الغني، أيتن عامر، وأخرون، تأليف مصطفى جمال هاشم، محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل.