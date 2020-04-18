وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لأولياء الأمور بشأن البحث

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى أولياء الأمور بشأن المشروعات البحثية التي طلبتها الوزارة من الطلاب بديلا عن الامتحانات.





وقال "شوقي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد أعددنا المشروعات للطلاب وليس لأولياء أمورهم. أرجوكم أتركوا الأولاد يحاولون بمفردهم ونحن سنقبل عملهم ونرفض ما عدا ذلك لأنه تقييم وتعليم لهم وليس للآخرين".





يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلبت من بعض الصفوف الدراسية مشروعًا بحثيًا بدلا من الامتحانات، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ما يتم تداوله عن إلغاء البحث، مؤكدا أن هذا غير صحيح.





وأضاف الوزير في تصريحات إلى "الفجر": "لن يحدث، ومن يريد هذا يستطيع إعادة السنة.. فهذا قراره".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل "من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت الوزارة أن المنشور المتداول بشأن طلاب التعليم المجتمعي لا ينطبق على طلاب التعليم العام، موضحة أن طلاب التعليم المجتمعي لهم وضع خاص مثل طلاب المنازل وطلاب أبناء المصريين في الخارج وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، وتم نشرها على موقع الوزارة

وكان قد عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آليات إعداد المشروعات البحثية لطلبة صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعداي).



