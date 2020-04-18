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وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لأولياء الأمور بشأن البحث

السبت 18/أبريل/2020 - 01:25 ص
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
ريم محمود
وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى أولياء الأمور بشأن المشروعات البحثية التي طلبتها الوزارة من الطلاب بديلا عن الامتحانات.

وقال "شوقي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد أعددنا المشروعات للطلاب وليس لأولياء أمورهم. أرجوكم أتركوا الأولاد يحاولون بمفردهم ونحن سنقبل عملهم ونرفض ما عدا ذلك لأنه تقييم وتعليم لهم وليس للآخرين".

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلبت من بعض الصفوف الدراسية مشروعًا بحثيًا بدلا من الامتحانات، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ما يتم تداوله عن إلغاء البحث، مؤكدا أن هذا غير صحيح.

وأضاف الوزير في تصريحات إلى "الفجر": "لن يحدث، ومن يريد هذا يستطيع إعادة السنة.. فهذا قراره".
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل "من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت الوزارة أن المنشور المتداول بشأن طلاب التعليم المجتمعي لا ينطبق على طلاب التعليم العام، موضحة أن طلاب التعليم المجتمعي لهم وضع خاص مثل طلاب المنازل وطلاب أبناء المصريين في الخارج وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، وتم نشرها على موقع الوزارة

وكان قد عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آليات إعداد المشروعات البحثية لطلبة صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعداي).

مستجدات فيروس كورونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى مساء الجمعة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.
وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لأولياء الأمور بشأن البحث
وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لأولياء الأمور بشأن البحث

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