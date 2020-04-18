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أحمد حلمي وهنا الزاهد في كواليس تسجيل مسلسل "لف وارجع تاني"(صور)

السبت 18/أبريل/2020 - 01:47 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

انتهى النجم أحمد حلمي من تسجيل مسلسله الإذاعي الجديد بعنوان "لف وارجع تاني"، الذي يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم هنا الزاهد، أحمد حلاوة، حسام داغر، سلوى عثمان، ليلى عز العرب، وتأليف مجدى الكدش وإخراج علاء خلف، ومن مقرر إذاعة المسلسل على إذاعة راديو النيل.

من ناحية أخرى يعكف النجم أحمد حلمي في سرية تامة على كتابة فيلمه الجديد مع ورشة من المؤلفين الشباب، حيث استقر على فكرة السيناريو التي تدور في إطار كوميدي.

ومن المقرحفظر أن يخوض به المنافسة في موسم عيد الأضحى المقبل، وحتى الآن لم يستقر على المخرج الذى يتولى مهام العمل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي، فيلم "خيال مآتة، والذى عرض في موسم عيد الأضحى الماضي، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمي، كل من منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 40 مليون جنيه.

أحمد حلمي وهنا الزاهد في كواليس تسجيل مسلسل "لف وارجع تاني"(صور)
أحمد حلمي وهنا الزاهد في كواليس تسجيل مسلسل "لف وارجع تاني"(صور)
أحمد حلمي وهنا الزاهد في كواليس تسجيل مسلسل "لف وارجع تاني"(صور)
أحمد حلمي وهنا الزاهد في كواليس تسجيل مسلسل "لف وارجع تاني"(صور)

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