أتليتكو مدريد يتجه نحو إيكاردي لتعويض رحيل كوستا

وضع الأرجنتيني سيموني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني مواطنه إيكاردي مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي المعار لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هدفا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعويض رحيل ديجو كوستا المحتمل.







وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالي:" مستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، المعار حاليًا إلى باريس سان جيرمان قريب من إسبانيا حيث يرغب نادي أتلتيكو مدريد بضم اللاعب الدولي الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حيث يبحث المدرب دييجو سيميوني عن بديل مميز لدييجو كوستا في الهجوم".





وأضافت الصحيفة:" سيميوني كان على اتصال مؤخرًا بواندا نارا زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي، لبحث إمكانية إبرام الصفقة بعد أن فشل سيميوني ضم المهاجم الدولي الاورجوايني إدينسون كافاني زميل إيكاردي في الميركاتو الشتوي الأخير إلا أن الصفقة لم تنجح في اللحظات الأخيرة".