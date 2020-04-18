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أتليتكو مدريد يتجه نحو إيكاردي لتعويض رحيل كوستا

السبت 18/أبريل/2020 - 01:38 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
وضع الأرجنتيني سيموني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني مواطنه إيكاردي مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي المعار لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هدفا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعويض رحيل ديجو كوستا المحتمل.


وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالي:" مستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، المعار حاليًا إلى باريس سان جيرمان قريب من إسبانيا حيث يرغب نادي أتلتيكو مدريد بضم اللاعب الدولي الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حيث يبحث المدرب دييجو سيميوني عن بديل مميز لدييجو كوستا في الهجوم".


وأضافت الصحيفة:" سيميوني كان على اتصال مؤخرًا بواندا نارا زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي، لبحث إمكانية إبرام الصفقة بعد أن فشل سيميوني ضم المهاجم الدولي الاورجوايني إدينسون كافاني زميل إيكاردي في الميركاتو الشتوي الأخير إلا أن الصفقة لم تنجح في اللحظات الأخيرة".


يذكر أن اللاعب الدولي الأرجنتيني إيكاردي أصبح محط أنظار العديد من الأندية أبرزها ميلان ونابولي الإيطالي بعد أن أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي رغبته في بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد انتهاء إعارته من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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