نيللي كريم: خوفي من الاكتئاب دفعني لمقاطعة أخبار "كورونا"







حلت النجمة نيللي كريم ضيفة في برنامج "أبلة فاهيتا"، المذاع على قناة "on e"، وكشفت خلال حوارها مع ابنة أبلة فاهيتا، عن اسمها في البطاقة الشخصية، ومقاس حذاءها، وبرجها الفلكي، وأمور كثيرة عنها.











قالت نيللي خلال لقاءها مع الدمية المسماة بكارو ابنة الدمية "أبلة فاهيتا" إن اسمها في البطاقة الشخصية نيللي محمد السيد عطا الله عثمان، واسم الشهر نيللي كريم، لافتة إلى أن مقاس حذاءها ٣٨ وهي برج القوس ولديها أربعة أبناء هم كريم ويوسف وسيليا وكندا.وأشارت نيللي، إلى أن من هواياتها الجلوس في المنزل، وعمل الكروشيه والتريكو وكل مالع علاقة بالشغل اليدوي، مضيفة أن ما يميزها أنها صبورة، وتعرف اللغة الإنجليزية والروسية وتتمني أن تتعلم الإيطالية، كما تحب أن تسمع الموسيقي كي تحسن مزاجها .وكشفت نيللي أنها توقفت عن سماع أي أخبار عن أزمة كورونا لأنها تسبب الاكتئاب، وأن أخر ماتقوم به قبل النوم هو ظبط منبه التليفون كي تستطيع أن تستيقظ للتصوير، وكانت تحب لو تملك قوة خارقة تكون الطيران حتي تستطيع أن تذهب إلي أي مكان، وتحب من المخللات الليمون ،كما أنها بارعة في عمل السلطة الروسي.