نيللي كريم تكشف عن شخصيتها في مسلسل "مية وش" المرتقب في رمضان 2020





كشفت النجمة نيللي كريم، عن شخصيتها في مسلسلها الجديد "مية وش" التي ستقدمه في رمضان 2020،وقالت نيللي أثناء استضتفتها في برنامج "لايف من الدوبليكس" الذي تقدمه "أبلة فاهيتا" ويذاع علي قناة "أون": "أجسد شخصية فتاة نصابة من بولاق تُدعى "سكر"، ومن ثم تتقابل مع النجم "آسر ياسين" وهو شخص من الزمالك نصاب".واستكملت نيللي حديثها قائلة: "المسلسل ليس مأخوذ من أي مسلسل آخر أو فيلم".يشار إلى أن أبلة فاهيتا، قد نالت شهرة كبيرة، خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي حقق نجاحاً كبيراً.كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏