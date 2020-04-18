نيللي كريم: لم أقدم أدوارا كئيبة.. وأتمنى تجسيد هذه الشخصية





وأدوارها الكئيبة قالت أنا لم أقم بأدوار كئيبة ولكنها أدوار عميقة ، وأقدم هذا العام دور كوميدي لأول مرة".



يشار إلى أن إلى أبلة فاهيتا، نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا.



كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏



يذكر أن نيللي كريم تخوض السباق الرمضاني المرتقب بمسلسل "100 وش"، وهو من بطولتها، ويشاركها في البطولة آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.





وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.





كشفت الفنانة نيللي كريم، عن الأدوار التى تمنت أن تقدمها، وسبب تقديمها الأدوار الكئيبة.وقالت نيللي كريم، خلال لقائها في برنامج "أبلة فاهيتا"، المذاع علي قناة "on"، "من الأدوار التي تمنيت تقديمها تجسيد شخصية سامية جمال، ولكني صرفت النظر وشعرت بضرورة تأجيل تلك الخطورة"