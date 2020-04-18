عاجل.. سعد الصغير يكشف حقيقة إصابته بفيروس "كورونا"

ونشر سعد فيديو جديد له على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" يرد على الشائعة من داخل استوديو تصوير مسلسله الجديد" ولاد امبابة".

وقال في الفيديو لمروج الشائعة: "هو أنت ما تعرفش ربنا، ما ببتعظ من اللى إحنا فيه ده، سعد عنده كورونا لكل الناس بتحبي أنا معنديش كورونا ولا حاجة..الصورة المنشورة ده أيام ماكنت تعبان جدا جدا.. وبقول للناس كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله رمضان يجيى وتمشى كورونا".

وطالب سعد الصغير، القادرين بالتبرع قائلًا:"أنزل ميدان الجيزة هتلاقي الناس اللي ماسكه الفأس والاصعة الناس ده مش لاقيه تأكل.. أدى الناس ده اللي فيها النصيب.. أنت كده هتكسب ثواب ".



وتابع قائلا:"أي جار ياجماعة عامل ملوخية أوى أي أكل أدى جارك.. ما تعرفش ظروفه.. انا أتعلمت حاجة أنا كنت منقطع على الصلاة.. أقولكم حاجة جميلة أنا بقيت أصلى الظهر وأصلى الظهر من ما فاتني.. ده تحدى حلو أوى.. اللي فاته صلاة يصلى العشاء والمغرب أو الظهر مرتين.. ما فيش حجة بقى.. أنت قاعد في البيت.. كل سنة وأنتم طيبين وربنا هجيي".



من جانب أخر، يستكمل سعد الصغير تصوير باقي مشاهده من مسلسل "ولاد امبابه" المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني المقبل، حيث انتهي من تسجيل أغنية تتر مسلسله "ولاد إمبابة"، والأغنية تحمل نفس اسم المسلسل، وهى من كلمات وليد الرياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، وهندسة صوت إسلام غلاب.



