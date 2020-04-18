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حقيقة حمل نانسي عجرم في طفلها الرابع

السبت 18/أبريل/2020 - 02:49 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
أثيرت أحاديث وشائعات حول حمل الفنانة نانسي عجرم للمرة الرابعة، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد تصريحات المنتج صادق أنور الصباح أمس مع الاعلامي شريف عامر.

قال صادق أنور الصباح خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر": "نانسي عجرم غنت بكل حب وكان نفسها جدًا تيجي تحضر معانا بس لما سجلت كان لسة في ازمة التعبئة العامة، وكمان اعتقد انها حامل ربنا يقومها بالسلامة فسجلت فقط".

وبمجرد تداول البعض تصريحات الصباح تم نفي خبر حمل نانسي عجرم على الفور من قبل المكتب الإعلامي الخاص بها.

يذكر أن "عجرم" سوف تطل بصوتها العذب على جمهورها بغناء تتر المسلسل الرمضاني "سكر زيادة"، والذي تدور أحداثه حول أربع سيدات وتتمحور بينهما العلاقات في اطار من الدراما الكوميدية.

وشارك في بطولة  المسلسل كل من نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، روجينا، مصطفى أبو سريع، انجي علي، مايان السيد، محمد عادل، خالد أنور، سليمان عيد، وأخرون، تأليف أمين جمال، ابراهيم محسن، إخراج وائل إحسان.


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