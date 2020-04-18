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نيللي كريم: كثرة بكائي في مسلسلاتي تسببت في "فتق" عيني

السبت 18/أبريل/2020 - 03:29 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


تحدثت النجمة نيللي كريم، عن الأضرار التي تسببت فيها كثرة البكاء في أعمالها الدرامية، التي قدمتها الأعوام الماضية.

وقالت آثناء استضافتها في برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية "أبلة فاهيتا": "تسبب لي البكاء الكثير في "فتق" في العين وجعلني أجرى عملية جراحية في عيني وأمرني الطبيب بعدم البكاء لمدة 6 أشهر".

أما عن فترة الحجر المنزلي ففالت: "أحب فترة الحظر كثيرًا وأستمتع بها لأني أحب الجلوس في المنزل  وبالرغم من تفائلي بسنة ٢٠٢٠ في البداية إلا أنني أتمني أن تمر سريعاً الآن".

يذكر أن والدة نيلي كريم روسية، وبالرغم من ذلك فإنها تميل للمصري دائماً، فتحب الأكل المصري، وعندما تتعصب تتعصب بالمصري، ولكن تفضل مشاهدة السيرك الروسي.

يشار إلى أن أبلة فاهيتا، قد نالت شهرة كبيرة، خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي حقق نجاحاً كبيراً.

كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏


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