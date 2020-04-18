بعد حرب التغريدات.. مي حريري تعتذر لـ"إليسا".. وجمهور الأخيرة ينتقد!













أثارت الفنانة اللبنانية مي حريري، حالة من الجدل بعدما شنت حملة هجومية ضد الفنانة إليسا وذلك بعدما تجاهلت تغريدتها الأخيرة.بدأت القصة من تغريدة مي حريري، عندما أرادت أن تهنئ إليسا بكليبها الجديد "هنغني كمان وكمان" وأعربت عن اعجابها الشديد بالطاقة الإيجابية التي نشرتها اليسا من خلال العمل بالتزامن مع فيروس كورونا.ولكن يبدو أن إليسا، تجاهلت الرد على هذه التغريدة تحديدًا، ولا أحد يعلم السبب ربما بسبب الخلاف الواقع بين حريري وهيفاء وهبي والتي ظهرت معها بالكليب أو ربما كان السهو غير مقصود.وما كان من حريري، إلا أنها قامت بحذف التغريدة نهائيًا من الحساب الرسمي لها بتويتر، وسط غضب شديد وتساؤلات أشد من قبل جمهور إليسا.ولكن لم يستمر الحال كثيرًا، وفاجأت مي حريري الجمهور وغردت بكلمات قلبية لاليسا وقدمت اعتذارا لها، والغريب أنها اعلنت عن السبب وراء حذف التغريدة وقالت: ‏حبيبتي ‎اليسا .. انا بعتذر على سوء ‎التفاهم ياللي صار وبعترف هيدا تقصير من المسؤولين عن حساباتي على الSocial Media ، بحبك وبحترمك وكمان بحترم جمهورك ومرة جديدة ألف مبروك.