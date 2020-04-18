"الأسعار مستقرة".. إقبال على شراء البلح والياميش في الإسكندرية (صور)

تشهد أسواق الإسكندرية خلال الأيام الحالية إقبالًا واسعًا من المواطنين لشراء البلح والياميش قبل شهر رمضان المعظم، وسط استعداد من التجار داخل الأسواق بعرض أنواع البلح والمستلزمات الرمضانية، معلنين استقرار الأسعار مثل العام الماضي.





وداخل سوق الحقانية في وسط الإسكندرية، رصدت " الفجر " إقبال المواطنين على شراء البلح والتزاحم أمام السلع، وجاء سعر البلح السلطاني 20 جنيهًا، وسعر البلح الغزالي 20 جنيهًا، وسعر البلح الأسواني تراوح من 30 حتى 36 جنيهًا، وسعر بلح الوادي الجديد 24 جنيهًا.



وبلغ سعر المشمشية 80 جنيهًا، ولفائف قمر الدين المصري 10 جنيهات وتراوح سعر السوري منها من 20 حتى 35 جنيها، التين البرشومي 110 جنيها.



وبلغ سعر الكيلو لجوز الهند 60 جنيها، الزبيب تراوح سعره من 40 جتى 68 جنيهًا، البندق 160 جنيهًا، اللوز 200 جنيهًا، عين الجمل 200 جنيهًا، الخروب 20 جنيهًا، والدوم المجروش 44 جنيهًا.



وقال أحد التجار في تصريحات إلى " الفجر " إن أسعار ياميش رمضان نفس أسعار العام الماضي، وأن هناك إقبالًا من المواطنين على شراء المستلزمات الرمضانية، والحالة العامة التي يسببها فيروس كورونا، لم تمنع المواطنين من الإقبال على شراء السلع، حيث يشترون ما يكيفهم من البلح والسلع الأخرى.



إعلان مهم من التموين وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح السلع الرمضانية "الياميش" بالمنافذ التابعة للوزارة والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 25- 30%.