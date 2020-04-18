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"الأسعار مستقرة".. إقبال على شراء البلح والياميش في الإسكندرية (صور)

السبت 18/أبريل/2020 - 08:00 ص
مشهد من الأسواق
مشهد من الأسواق
دينا حسن-محمد رجب
تشهد أسواق الإسكندرية خلال الأيام الحالية إقبالًا واسعًا من المواطنين لشراء البلح والياميش قبل شهر رمضان المعظم، وسط استعداد من التجار داخل الأسواق بعرض أنواع البلح والمستلزمات الرمضانية، معلنين استقرار الأسعار مثل العام الماضي.

وداخل سوق الحقانية في وسط الإسكندرية، رصدت "الفجر" إقبال المواطنين على شراء البلح والتزاحم أمام السلع، وجاء سعر البلح السلطاني 20 جنيهًا، وسعر البلح الغزالي 20 جنيهًا، وسعر البلح الأسواني تراوح من 30 حتى 36 جنيهًا، وسعر بلح الوادي الجديد 24 جنيهًا.

وبلغ سعر المشمشية 80 جنيهًا، ولفائف قمر الدين المصري 10 جنيهات وتراوح سعر السوري منها من 20 حتى 35 جنيها، التين البرشومي 110 جنيها. 

وبلغ سعر الكيلو لجوز الهند 60 جنيها، الزبيب تراوح سعره من 40 جتى 68 جنيهًا، البندق 160 جنيهًا، اللوز 200 جنيهًا، عين الجمل 200 جنيهًا، الخروب 20 جنيهًا، والدوم المجروش 44 جنيهًا.

وقال أحد التجار في تصريحات إلى "الفجر" إن أسعار ياميش رمضان نفس أسعار العام الماضي، وأن هناك إقبالًا من المواطنين على شراء المستلزمات الرمضانية، والحالة العامة التي يسببها فيروس كورونا، لم تمنع المواطنين من الإقبال على شراء السلع، حيث يشترون ما يكيفهم من البلح والسلع الأخرى.

إعلان مهم من التموين
وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح السلع الرمضانية "الياميش" بالمنافذ التابعة للوزارة والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 25- 30%.

وطرحت المجمعات بلح نصف جاف عبوة 400 جرام بـ 8 جنيهات، عبوة 700 جرام بسعر 15 جنيهًا، عبوة زنة 1.4 كيلو بسعر 30 جنيها، كما يتم طرح بلح جاف " شنطة رمضان " بسعر 11 جنيهًا للكيلو وبلح فاخر جاف بسعر الكيلو 15 جنيهًا، وطرح زبيب مصرى عبوة 500 جرام بسعر 17.5 جنيه وزبيب إيراني زنه 500 جرام بسعر 40 جنيهًا، عين جمل مقشر زنه 250 جرام بسعر 57.5 جنيه، بندق مقشر زنه 250 جرام بسعر 42.5 جنيه، لوز مقشر 250 جرامًا بسعر 45 جنيها وكاجو 250 جرامًا بسعر 57.5 جنيه، ومشمشية مستورة زنه 250 جرامًا بسعر 21.25 جنيه، قراصيا مستوردة زنه 250 جرامًا بسعر 13.25 جنيه، تين مجفف زنه 300 جرام بسعر 25 جنيها، قمر الدين سوري 400 جرام بسعر من 22 إلى 30 جنيها، عرق سوس زنه 500 جرام بسعر 20 جنيها وكركديه أسوان 250 جرامًا بسعر 12.5 جنيه.
"الأسعار مستقرة".. إقبال على شراء البلح والياميش في الإسكندرية (صور)
"الأسعار مستقرة".. إقبال على شراء البلح والياميش في الإسكندرية (صور)
"الأسعار مستقرة".. إقبال على شراء البلح والياميش في الإسكندرية (صور)
"الأسعار مستقرة".. إقبال على شراء البلح والياميش في الإسكندرية (صور)
"الأسعار مستقرة".. إقبال على شراء البلح والياميش في الإسكندرية (صور)
"الأسعار مستقرة".. إقبال على شراء البلح والياميش في الإسكندرية (صور)
"الأسعار مستقرة".. إقبال على شراء البلح والياميش في الإسكندرية (صور)
"الأسعار مستقرة".. إقبال على شراء البلح والياميش في الإسكندرية (صور)

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