Advertisements

6 نصائح من منظمة الصحة العالمية لمرضى كورونا.. تعرف عليها

السبت 18/أبريل/2020 - 03:46 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
زينب وهبه
في ظل تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وحصاده آلاف الأرواح، حيث تخطت الإصابات 2 مليون و250 ألف حالة مؤكدة، ووفاة أكثر من 154 ألف حول العالم، وجهت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح جديدة لمرضى كوفيد - 19 تحت عنوان تقديم الرعاية المنزلية ومرض كوفيد - 19. 

وتستعرض "الفجر" أهم نصائح الرعاية المنزلية للمرضى فيما يلي: 

1- المواظبة على غسل اليدين. 

2- أخذ قسط من الراحة. 

3- شرب الكثير من السوائل. 

4- تناول طعام مغذي. 

5- البقاء في غرفة مستقلة عن أفراد الأسرة الآخرين. 

6- الاتصال بمرفق الرعاية الصحية لدى المريض في حالة معاناته من صعوبة التنفس. 

وأوضح الدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية بمصر أن المنظمة تتوقع فيما يتعلق بأعداد الإصابات أن أعداد فيروس كورونا في مصر ستتجه للزيادة خلال الفترة القادمة نظرًا لتخطي عدد الإصابات في مصر 2000 حالة إصابة، والأرقام التي يتم الإعلان عنها من وزارة الصحة والسكان نتيجة إجراء التحاليل بالنسبة للمرضى لافتًا إلى أن كل شخص مصاب يقوم بنقل العدوى إلى 3 أو 4 آخرين. 

لا يوجد تضاعف يومي
وأضاف الدكتور علاء حشيش أنه حتى اليوم لا يوجد تضاعف يومي في مصر مثل ما رأيناه في دول أخرى، ولكن التضاعف يتم على فترة طويلة حوالي 8 أو 9 أيام وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتم لكي نقلل من وتيرة التضاعف ومن المهم الالتزام بها حتى نقلل من سرعة الزيادة. 

وأوضح مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية أن أعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 شبيهة بأعراض الأنفلونزا وعند حدوث إصابة لابد من الالتزام بالعزل المنزلي والاتصال برقم الهاتف 105 الخاص بوزارة الصحة بهدف تقييم الموقف فإذا كان الشخص يحتاج يذهب للمستشفى سيوجهونه إلى أقرب مستشفى ويذهب إليها في وقت عدم وجود زحام بها، وفي حالة ظهور الأعراض ليلًا وقت الحظر فلا بد من الالتزام بالعزل المنزلي قدر المستطاع، وإذا كانت الحالة متفاقمة سيقوم 105 بتوجيه إسعاف إلى منزل الشخص لنقله إلى المستشفى والقيام بإجراء تحاليل له ومن ثم التدخل الطبي. 

أعلى معدل إصابة يومية 
وفي نفس السياق، سجلت وزارة الصحة والسكان يوم الجمعة أعلى معدلات إصابة يومي منذ بداية أزمة كورونا بلغ حتى الآن 171 حالة إصابة ليصل إجمالي عدد الإصابات 2844 حالة، وكشف بيان وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لكوفيد19 ارتفع ليصبح 891 حالة منهم 646 متعافي. 
6 نصائح من منظمة الصحة العالمية لمرضى كورونا.. تعرف عليها
6 نصائح من منظمة الصحة العالمية لمرضى كورونا.. تعرف عليها

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد - 19 فيروس كورونا رعايه صحيه حتى الآن بيان وزارة الصحة بوابة الفجر انتشار الفيروس الفجر العزل المنزلى اجمالي إجمالي الإصابات

أخبار تهمك

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على سعر فستان عقد قران ياسمين صبري على أبو هشيمة

منذ أقل من نصف ساعة

"بالبكاء".. فنان مصري يناشد السيسي بالرجوع إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة للأهلي بشأن ضم كينو

منذ حوالي 8 ساعات

سأنتقل إلى الأهلي.. الساحر البرازيلي يصدم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة تبادلية لا تصدق بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

منذ حوالي 6 ساعات

"الأوقاف" تحسم أمر فتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| شاهد.. ياسمين صبري تنشر صورا جديدة لعقد قرانها على أبو هشيمة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ حوالي 19 ساعة

مسؤول صيني يبشر المصريين: سنرسل لكم علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ حوالي 15 ساعة

ترامب يصدم الأمريكيين برقم ضخم لوفيات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

منظمة الصحة العالمية: مصر أول دول في الشرق الأوسط تقوم بهذا الإجراء

"الصحة العالمية": على المواطنين البقاء بالمنزل قدر الإمكان خاصة كبار السن

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

الصحة: تسجيل 86 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و6 وفيات

الأمم المتحدة: لم نر مثل أزمة كورونا في التاريخ الحديث

الحكومة لـ المواطنين: ما زال الوضع تحت السيطرة.. ولكن

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 م

عاجل.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف إصابات بكورونا (صور)

عاجل.. بحضور عائلي عقد قران ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

06:21 م

المالية تزف بشرى سارة لـ موظفي الحكومة بشأن الرواتب

07:58 م

تعرف على سعر فستان عقد قران ياسمين صبري على أبو هشيمة

03:59 ص

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

09:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"