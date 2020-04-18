6 نصائح من منظمة الصحة العالمية لمرضى كورونا.. تعرف عليها

في ظل تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وحصاده آلاف الأرواح، حيث تخطت الإصابات 2 مليون و250 ألف حالة مؤكدة، ووفاة أكثر من 154 ألف حول العالم، وجهت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح جديدة لمرضى كوفيد - 19 تحت عنوان تقديم الرعاية المنزلية ومرض كوفيد - 19.





وتستعرض " الفجر " أهم نصائح الرعاية المنزلية للمرضى فيما يلي:





1- المواظبة على غسل اليدين.





2- أخذ قسط من الراحة.





3- شرب الكثير من السوائل.





4- تناول طعام مغذي.





5- البقاء في غرفة مستقلة عن أفراد الأسرة الآخرين.





6- الاتصال بمرفق الرعاية الصحية لدى المريض في حالة معاناته من صعوبة التنفس.





وأوضح الدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية بمصر أن المنظمة تتوقع فيما يتعلق بأعداد الإصابات أن أعداد فيروس كورونا في مصر ستتجه للزيادة خلال الفترة القادمة نظرًا لتخطي عدد الإصابات في مصر 2000 حالة إصابة، والأرقام التي يتم الإعلان عنها من وزارة الصحة والسكان نتيجة إجراء التحاليل بالنسبة للمرضى لافتًا إلى أن كل شخص مصاب يقوم بنقل العدوى إلى 3 أو 4 آخرين.





لا يوجد تضاعف يومي

وأضاف الدكتور علاء حشيش أنه حتى اليوم لا يوجد تضاعف يومي في مصر مثل ما رأيناه في دول أخرى، ولكن التضاعف يتم على فترة طويلة حوالي 8 أو 9 أيام وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتم لكي نقلل من وتيرة التضاعف ومن المهم الالتزام بها حتى نقلل من سرعة الزيادة.





وأوضح مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية أن أعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 شبيهة بأعراض الأنفلونزا وعند حدوث إصابة لابد من الالتزام بالعزل المنزلي والاتصال برقم الهاتف 105 الخاص بوزارة الصحة بهدف تقييم الموقف فإذا كان الشخص يحتاج يذهب للمستشفى سيوجهونه إلى أقرب مستشفى ويذهب إليها في وقت عدم وجود زحام بها، وفي حالة ظهور الأعراض ليلًا وقت الحظر فلا بد من الالتزام بالعزل المنزلي قدر المستطاع، وإذا كانت الحالة متفاقمة سيقوم 105 بتوجيه إسعاف إلى منزل الشخص لنقله إلى المستشفى والقيام بإجراء تحاليل له ومن ثم التدخل الطبي.





أعلى معدل إصابة يومية