زوجة الشهيد المنسي لـ"الفجر الفني": أثق في تجسيد أمير كرارة شخصية زوجي.. ولن أشاهد غير الاختيار في رمضان

"الفجر الفني"









أعربت منار سليم زوجة الشهيد العقيد أحمد المنسى، عن سعادتها الكبيرة، بوجود عمل لتخليد سيرة زوجها شهيد الواجب، معبرة عن ذلك قائلة: "طبعًا كنت سعيدة جدًا وفخورة أكتر لأن دا تخليد لسيرة زوجي العطرة ودا فخر لأي حد وأي حد يتمناه وطبعا كلنا هدفنا تسليط الضوء علي سينا واللي بيحصل فيها وعلي الي بيواجهه الجيش هناك في حربه الشرسة مع العالم كله".وكشفت منار سليم في تصريحات خاصة لـعن حقيقية تخوفها من أن مسلسل "الاختيار" يتم فيه تداول معلومات غير حقيقية عن زوجها الشهيد، قائلة"مش متخوفة ومش بحب أتخوف، لأن اللي حصل والحقيقة إن القائمين علي صناعه المسلسل، خاصة دكتور باهر دويدار مؤلف المسلسل عملوا كل التدابير اللازمة عشان يطلع العمل دا هو الحقيقه بعينها، وجم وقعدوا معايا ومع معظم أصدقاء الشهيد واخدوا كل المعلومات الدقيقة، وكانوا مهتمين جدا بكل التفاصيل فهل تفتكري أن بعد كل دا، هيبقي فيه معلومات غير حقيقية؟!! صدقيني أنا متفائلة خير إن شاء الله".وأشارت إلى أن مسلسل "الاختيار"، كان له تأثير معنوي كبير عليها وعلى أولادها، قائلة "المسلسل كان له مردود إيجابي جدًا في حياتنا، وفي حياة أي حد اتعامل مع الشهيد، واكيد أنا وأولاد أحمد الله يرحمه متشوقين جداً لرؤية المسلسل".ووصفت "منار" الفنان أمير كرارة، بالممثل الذكي حيث استطاع تجسيد شخصية الشهيد بشكل يليق باسم وشخصية الشهيد، قائلة" أمير كرارة ممثل قوي، ومعروف وله ثقل طبعاً وكمان ممثل ذكي، لأنه اهتم فعلا بتفاصيل دقيقة جداً في شخصية الشهيد، وكان بيسأل علي كل معلومة، وكل كبيرة وصغيرة، إن شاء الله ربنا هينجحه لانه تعب واجتهد وكان مهم ا\أوي بالنسباله أنه يقرب من شخصية الشهيد.. ان شاء الله هيقوم بالدور كويس".كما أوضحت أن الفنانة سارة عادل تواصلت معاها، وقربت منها حتى تفهم شخصيتها الحقيقية، بالإضافة إلى أنهما أصبحوا أصدقاء على المستوى الشخصي، كما قالت إنها لا تتابع التليفزيون في رمضان، ولكن سوف تشاهد هذا العمل لأنه يعتبر بالنسبة لها ولأولادها شيء مهم جداً.