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سعد رمضان يكشف عن يومياته في الحجر المنزلي

السبت 18/أبريل/2020 - 03:42 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

حل الفنان اللبناني سعد رمضان، ضيفًا عبر منصات "روتانا" من خلال فقرة "سوا بالبيت"، وذلك من خلال خاصية البث المباشر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام". 

وقال سعد إنه يقضي يومه خلال مرحلة "الحجر المنزلي" والذي فرضته الحكومات لحماية شعوبها من فيروس كورونا المستجد، بين الرياضة والموسيقى والطبخ بعدما تعلمه ومشاهدة المسلسلات.

وقدم خلال اللقاء باقة مميزة من أجمل الأغنيات وأبرزها شو محجورين والتي لاقت تفاعلًا كبيرا من قبل متابعيه عبر التعليقات.

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