تعرف على سعر فستان عقد قران ياسمين صبري على أبو هشيمة

بينما يبلغ سعر الجزمة 2.800 ريال بما يعادل 13900 جنيه.



وعقد قران الثنائي ياسمين صبري ورجل الأعمال الشهير أحمد ابو هشيمة، وذالك في أجواء عائلية بحضور أفراد الأسرتين فقط.



وتم الاختصار في الحضور على المقربين من أفراد العائلتين رغم توقع غير ذالك بسبب شهرة الثنانئي "صبري" و"أبو هشيمة" ولكن تداعيات فيروس كورونا المستجد اضطرتهم إلى الاحتفال في أجواء عائلية بسيطة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة فستان الفنانة ياسمين صبري، ومدون عليه سعر 3800 ريالًا بما يعادل 15900 جنيه مصري.